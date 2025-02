Verstappen diz que automobilismo virtual é mais difícil que corridas reais

Quando não está competindo em carros de Fórmula 1, Max Verstappen dedica boa parte do seu tempo competindo em simuladores de corrida. E, para ele, a dificuldade imposta nas partidas on-line chega a ser mais difícil até do que em uma corrida real.

continua após a publicidade

O piloto da Red Bull é um dos proprietários da Team Redline, equipe profissional de automobilismo virtual e quase toda semana compete com pilotos virtuais espalhados pelo mundo no iRacing — simulador virtual mais utilizado por profissionais no planeta.

➡️ Sainz vê novo carro ‘melhor do que esperado’ e celebra parceria com Albon

— Todo mundo sempre pensa que é apenas um jogo e é divertido, fácil, mas diria que a competição é tão difícil, ou até mais difícil, de vencer do que na vida real — afirmou neerlandês, em entrevista ao The Athletic.

Nos últimos anos, as corridas virtuais deixaram de ser que apenas um hobby para o tetracampeão mundial e, agora, ele encara como um desafio.

— Nunca consegui passar muito tempo no simulador porque combinar isso com a escola e o kart não era possível. De 2009 até 2015, fiz um pouco, mas apenas por diversão com meus amigos — explicou Max.

continua após a publicidade

➡️ F1: Norris diz que ‘não vai ceder posição de bom grado’ e dá receita para bater Verstappen

— Fiz isso por um tempo, e então disse para mim mesmo: ‘Ok, isso é realmente muito divertido quando estou na pista com pilotos realmente bons, e eu quero tentar ser bom nisso também. E então, passo a passo, você obtém o equipamento certo, escuta os jogadores sobre o que precisa para ser competitivo. Isso foi definitivamente muito útil — completou o piloto.

Max Verstappen no GP de São Paulo (Foto: Divulgação/F1)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Verstappen explicou que, assim como na garagem da Red Bull, trabalha tudo que uma corrida real exige para ser competitivo.

— Me mantenho ocupado fazendo a mesma coisa que na vida real, trabalhando na configuração, estratégia, corrida, pit-stops, todos esses tipos de coisas. Está se tornando mais e mais profissional a cada ano — concluiu.

continua após a publicidade

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.