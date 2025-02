A temporada de apresentações de carros da F1 2025 começou antes mesmo do previsto. Após a McLaren divulgar a nova cara da equipe, foi a vez da Williams Racing mostrar ao mundo, nesta sexta-feira (14), a pintura promocional do FW47, veículo com o qual o grupo tenta encontrar dias melhores depois de uma fase complicada na categoria.

continua após a publicidade

➡️ Antes de rivais, McLaren divulga nova pintura do carro para F1 2025; veja fotos

O FW47 foi trabalhado discretamente pela Williams, já que as mídias da equipe foram preenchidas pela chegada de Carlos Sainz. O que se sabe, porém, é que o projeto já tinha começado antes mesmo de 2024 acabar, quando James Vowles, chefe do time, destacava “pontos positivos” na escuderia inglesa que poucos conseguiam ver de fora.

Nova pintura da Williams ainda não é a oficial

Nesta sexta-feira (14), a Williams foi para o circuito de Silverstone para apresentar o novo modelo e aproveitou para montar uma das garagens como um estúdio. O local contou com alguns convidados e a equipe não fez muita cerimônia para mostrar o carro, que já estava em exibição no meio do público. A falta de suspense, no entanto, tem um motivo.

continua após a publicidade

O evento da Williams aconteceu em uma das garagens de Silverstone (Foto: Reprodução/Williams)

A motivação seria que a pintura, apresentada pela equipe de Grove, não é a mesma a ser utilizada oficialmente na temporada 2025. As cores e o evento, desta sexta-feira (14,) foram para divulgar a Atlassian, nova patrocinadora principal. Assim, pintura oficial do FW47 vai ser revelada no evento de 75 anos da Fórmula 1, em Londres.

A pintura promocional mostrada pela equipe tem alguns elementos que remetem ao carro do ano passado. O modelo segue pintado de azul e com alguns detalhes em branco, porém, a cor é mais fosca. Além disso, a Atlassian está com o maior destaque na tampa do motor.

continua após a publicidade

Como foi o shakedown de Carlos Sainz?

Nesta sexta-feira (14), a Williams ainda realizou um shakedown com o FW47 em Silverstone. E apesar das condições de pilotagem limitada, uma vez que a sessão é apenas para conferir se os componentes do carro estão funcionando da maneira correta, Carlos Sainz afirmou que já pode dar alguns feedbacks para o time.

- Posso dizer que tudo correu bem, o que é muito bom. Apesar das condições limitadas, posso dar um feedback para a equipe de umas duas ou três coisas que percebi e pode ser melhorado de dentro do cockpit. Então vou conversar com o time sobre isso. Mas só quando o carro estiver com os pneus de pista seca vou poder acelerar até o limite - apontou o novo piloto da Williams.

Assim como grande parte do grid, a Williams mexeu na escalação de 2024 para F1 2025. Na real, os britânicos foram além: ainda durante o ano passado, sacaram Logan Sargeant pela falta de performance e escolheram Franco Colapinto para fechar a temporada ao lado de Alexander Albon.

O argentino, porém, não encontrou espaços na Williams de 2025 e voltará para a posição de piloto reserva, desta vez, na Alpine. Albon, no entanto, continua para sua quarta temporada consecutiva com a equipe e, agora, contará com a companhia de Sainz, um dos pilotos mais badalados da Fórmula 1.

É de Sainz, inclusive, que saem as principais declarações envolvendo a Williams no início de 2025. O espanhol já falou na necessidade de ter um “bom ambiente” e uma mentalidade de busca por cada milésimo na nova casa, mas também valorizou os “rostos sorridentes” que o “apaixonaram” em Grove.

Expectativas da Williams para temporada de 2026

Durante o evento, o chefe James Vowles comentou sobre as expectativas para a nova temporada. E, embora afirme que o objetivo é evoluir em relação ao ano passado, o dirigente da Williams disse que o maior foco da equipe está voltado para 2026, quando o novo regulamento da F1 entra em vigor.

- Vamos progredir, mas nosso foco está em 2026, 2027 e 2028. Estamos desenvolvendo elementos que estão em linha com isso. Neste ano, teremos grandes mudanças de infraestrutura. Como já disse antes, éramos 700 pessoas e hoje temos mais de 1050, e não vamos parar por aí. Tudo isso acontece nos bastidores - apontou o dirigente da Williams, e completou:

- Mas o que quero garantir é que não estamos apenas tendo ganhos a curto prazo e comprometendo o longo prazo. Estamos aqui para garantir que vamos voltar a vencer títulos, e vai levar tempo para chegar lá, mas esse é o investimento que estamos fazendo.

Uma das equipes mais tradicionais da história da F1, a Williams tenta a reabilitação quase que de forma desesperada. O jejum de títulos do Mundial de Construtores já perdura desde 1997. No mesmo ano, a equipe foi campeã entre pilotos com Jacques Villeneuve.

Desde então, a Williams começou a descer a ladeira na F1. O terrível carro de 2006, com motor da Cosworth, deu início ao calvário do time que, desde então, só ficou entre as três melhores equipes em duas oportunidades: 2014 e 2015. Da lanterna em 2018 para cá, o caos aumentou: 1 ponto só anotado em 2019, nenhum em 2020 e o sétimo em 2023 como melhor resultado. A escuderia fez só 17 pontos em 2024, na vice-lanterna do Mundial de Construtores, acima apenas da Sauber: foram 12 de Alex Albon, 5 de Franco Colapinto e nenhum de Logan Sargeant.

Saiba mais sobre o evento de lançamento da F1 2025

A Fórmula 1 completa 75 anos em 2025 e, em comemoração, tem marcado um evento inédito para aquecer os motores rumo à temporada. Na O2 Arena, em Londres, todas as equipes e pilotos irão se reunir em 18 de fevereiro para o F1 75 Live, que terá como principal atração o lançamento das pinturas de todos os times.

Apesar disto, as equipes vão seguir apresentando seus carros em momentos diferentes, ou pelo menos o que quiserem mostrar do ponto de vista técnico. É que, nos últimos anos, a maioria dos lançamentos era ligado apenas à pintura, ou seja, o que está marcado para Londres. Segundo a revista inglesa "Autosport", cada equipe irá subir ao palco com os pilotos titulares e revelar a nova pintura em um carro antigo ou de exposição, sem mostrar maiores detalhes aerodinâmicos.

Para isso, os times terão 7 minutos cada para se apresentar. As equipes poderão usar esse limite de tempo da forma como quiserem para realizar a exibição do carro. No entanto, todo o roteiro da apresentação deve ser aprovado previamente pela F1 para evitar qualquer surpresa.

Desta maneira, o evento deve ter por volta de duas horas de duração, com início programado para 17h (de Brasília). Entre as exibições das equipes, também haverá shows e apresentações musicais com a presença de convidados especiais ainda não revelados.

A ordem de apresentação das equipes segue invertida a classificação do Mundial de Construtores de 2024. Assim, a noite será aberta pela Sauber, de Gabriel Bortoleto. Em seguida, a Williams sobe ao palco, e assim sucessivamente até chegar à campeã da F1 2024, a McLaren, que fecha a noite. Com isso, a Ferrari, de Lewis Hamilton, será a penúltima a se apresentar. Logo antes, a Red Bull, do atual tetracampeão Max Verstappen, subirá ao palco.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.