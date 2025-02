Carlos Sainz teve o primeiro contato com o carro FW47 nesta sexta-feira (14) e admitiu que encontrou algumas deficiências na Williams neste início, mas menos do que esperava. Por isso, não se comprometeu com objetivos e expectativas do carro.

Em sua primeira coletiva de imprensa, Sainz foi questionado sobre as expectativas para a temporada e como lidar com o ciclo encerrado na Ferrari, há dois meses. Como ele vai reagir quando lutar pelo meio do pelotão?

- Não sei o quanto vou sentir falta (de estar no topo) ou quanto vou me divertir, espero ser perguntado mais tarde na temporada novamente. O que posso dizer é que estou feliz, motivado, animado e vejo uma equipe cheia de energia positiva ao meu redor.

Carlos Sainz em teste com a Williams (Foto: reprodução/F1)

O espanhol fez elogios à nova equipe, que apostou no seu talento:

- Ela teve fé em minhas habilidades para ajudá-los no caminho de recuperação que começaremos a enfrentar. Tenho um companheiro de quem gosto, um diretor que confia completamente em mim e sinto que posso ajudar a equipe a crescer.

Carlos Sainz falou de parceria com Albon

Sobre Alexander Albon, Carlos Sainz destacou o sacrifício que ambos terão de fazer pelo bem da equipe:

- Ele é um cara muito aberto, compartilhou muitas informações, fiz muitas perguntas a Alex e ele nunca se conteve, até agora tivemos um relacionamento muito aberto e transparente.

A revelação da pintura promocional da Williams foi a primeira oportunidade de Carlos Sainz entrar em contato com o que virá em 2025:

Acho que as primeiras impressões são sempre muito importantes. Sinceramente, achei o carro melhor que esperava. Claro que senti algumas deficiências em comparação aos que pilotei antes, mas menos do que imaginava. Estar aqui hoje é uma demonstração do progresso que Williams fez. Houve muita confiança no trabalho realizado, o suficiente para preparar um teste na presença de todos os nossos principais parceiros e da mídia, tudo correu conforme o planejado e acho que isso é um bom sinal.

A grande expectativa na equipe é para a temporada 2026 com a entrada no novo regulamento técnico. E o espanhol tratou de descartar qualquer possibilidade de viver um ano de transição:

- É importante progredir, não acho que possamos parar uma temporada e focar na próxima. Queremos avançar em muitas áreas.

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14 a 16 de março.