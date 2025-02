Após polêmicas "regras papayas", Lando Norris não cederá mais posições durante a corrida na temporada de 2025. Nesta quinta-feira (13), em Silverstone, o segundo colocado do ano passado pilotou a novo McLaren, o MCL39, e aproveitou para comentar sobre expectativa para a temporada que começa em março na Austrália. Além disto, o piloto assegurou que está pronto para enfrentar Max Verstappen e ainda listou o que é preciso fazer para vencer o tetracampeão.

- Preciso mostrar a ele que não vou ceder posição de bom grado, mas também tenho de ser inteligente. Para derrotar Max, a inteligência é necessária. Não tenho nada a provar. Não preciso correr riscos desnecessários. E não acho que você precise fazer nada de especial para vencer Max. Ele é rápido, agressivo e um dos melhores de todos os tempos, mas a maneira mais fácil [de derrotá-lo] é ser um pouco mais rápido e ficar na frente. Só tem que ser inteligente e pensar a longo prazo às vezes - destacou Norris, para a imprensa britânica.

A temporada de 2024 da Fórmula 1 foi marcado por uma forte disputa no Mundial. Além da tabela, o Lando Norris e o holandês ainda protagonizaram grandes embates roda a roda no ano passado, quando a McLaren passou a ter um carro vencedor e o Verstappen viu o domínio nas pistas cair. Vale destacar também que a maioria das batalhas acabou em polêmica.

Por exemplo, no GP da Áustria, onde a dupla colidiu, e Verstappen foi punido. Já no GP dos EUA, Norris ultrapassou por fora da pista e recebeu uma punição de 5s. Por fim, o piloto da Red Bull tomou uma sanção de 20s por jogar o inglês para fora da pista e por usar o lado de fora do traçado para ganhar vantagem no GP da Cidade do México. Ainda assim, Max saiu vitorioso da temporada para se tornar tetracampeão da Fórmula 1.

- Estamos falando de um dos caras mais agressivos que você pode enfrentar, tanto atacando quanto defendendo. Como vimos no México, ele está preparado para sacrificar o resultado final e, quando essa é a mentalidade de um piloto, é muito difícil alcançá-lo estando 50 pontos atrás - declarou Lando Norris, e completou:

- Há coisas que eu definitivamente preciso melhorar, mas a principal mudança que precisamos este ano é marcar mais pontos no início do campeonato. Porém, ainda com a mentalidade de um passo de cada vez.

Na atividade desta quinta-feira (13), Lando Norris pilotou o novo carro da McLaren, que foi à pista com uma pintura camuflada com uma mistura de laranja e preto. Assim, os Papayas se tornaram a primeira equipe a revelar o carro da temporada 2025 da Fórmula 1. Apesar disto, o inglês disse que ainda é cedo para avaliar e ressaltou que “o carro é um bom primeiro passo, porque a equipe tem sido bem inovadora em alguns designs”.

Nova McLaren durante treino em Silverstone (Foto: Reprodução/Instagram: @mclaren)

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.