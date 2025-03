GP da Austrália: onde assistir e horário da primeira corrida da F1 2025

Após dois meses, a Fórmula 1 está de volta para a abertura da temporada de 2025, em Albert Park, para o Grande Prêmio da Austrália. O fim de semana de corrida terá início na quinta-feira (13) e vai até domingo (16). A transmissão de todo o final de semana será realizada pela Band, Bandsports e F1TV.

Em 2024, Max Verstappen garantiu o tetracampeonato consecutivo em uma temporada emocionante. A Red Bull, equipe do neerlandês, viu sua soberania desabar e chegada da McLaren, que venceu o título de equipes após 26 anos de jejum.

No GP da Austrália de 2024, a Ferrari anotou uma dobradinha, com Carlos Sainz em primeiro e Charles Leclerc na segunda colocação, em terceiro ficou Lando Norris, da McLaren. A corrida foi marcada por um abandono precoce de Max Verstappen da corrida. O neerlandês liderava a corrida nas voltas iniciais quando freio traseiro esquerdo superaqueceu e pegou fogo, fazendo com que o piloto abandonasse.

Carlos Sainz com o troféu de vencedor do Grande Prêmio da Austrália de 2025 (Foto: Martin KEEP / AFP)

De volta

Após cinco anos, a primeira etapa da Fórmula 1 será no circuito de Albert Park, na Austrália. Em 2020, a pista da Oceania estava programada para a abertura da temporada, mas devido à pandemia da COVID-19, o calendário foi reajustado e a Áustria foi o palco da corrida inaugural do ano.

Nas temporadas seguintes, o Grande Prêmio do Bahrein foi o local das corridas de abertura da Fórmula 1, mas por questões de logística, a Austrália volta a abrir a temporada da F1.

Novo ano, novas histórias

Com novos carros e novas duplas de pilotos, a Fórmula 1 entra em um ano que pode ser um dos mais competitivos desde 2021, que, também antecedendo a uma troca de regulamento. A corrida de desenvolvimento será peça-chave para definir os campeões da temporada. Porém, as equipes também irão dedicar tempo para o projeto de 2026, que definirá os rumos da categoria até 2030.

Estreias e Brasil de volta

Diferente do ano passado, onde não teve mudança de pilotos de 2023 para 2024, nesta atual temporada diversas estreias serão realizadas no GP da Austrália. Dentro dos estreantes, teremos a volta do Brasil no grid, com Gabriel Bortoleto. Sem um piloto na F1 desde 2017, o atual campeão da Fórmula 2 será piloto da Sauber em 2025. Confira:

Lewis Hamilton na Ferrari Carlos Sainz na Williams Esteban Ocon na Haas Liam Lawson na Red Bull Nico Hulkenberg na Sauber Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 e na Sauber Oliver Bearman na Fórmula 1 e na Haas (piloto titular) Andrea Kimi Antonelli na Fórmula 1 e na Mercedes Isack Hadjar na Fórmula 1 e na Racing Bulls

Gabriel Bortoleto, da Sauber, nos testes de pré-temporada da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Saiba como será a programação do GP de Austrália 2025

Quinta-feira, 13 de março

Treino Livre 1: 22h30 — Bandsports e F1TV

Sexta-feira, 14 de março

Treino livre 2: 2h — Bandsports e F1TV

Treino livre 3: 22h30 — Bandsports e F1TV

Sábado, 15 de março

Classificação: 2h — Bandsports, Band e F1TV

Domingo, 16 de março

Corrida: 1h — Band e F1TV