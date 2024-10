Verstappen afirma que Sauber deveria contratar Bortoleto: ‘Já teria assinado’

Durante a coletiva de imprensa do GP de São Paulo — acompanhada pelo GRANDE PRÊMIO, em Interlagos, São Paulo — Max Verstappen afirmou, nesta quinta-feira (31), que já teria contratado o brasileiro Gabriel Bortoleto para a temporada de 2025.

— Se eu fosse a Sauber, já teria assinado com ele. Quero dizer, especialmente se esse for o futuro, jovens pilotos. E em 2026 haverá uma grande mudança de regras, então é sempre bom para se acostumar com uma equipe por um ano, cometer seus erros aqui e ali, se integrar bem, entender um pouco o carro. Você sempre se sente muito mais preparado e confortável — afirmou.

Além dele, Oscar Piastri, piloto da McLaren, também concordou com a frase do holandês e elogiou Gabriel Bortoleto.

— Ele tem feito um trabalho muito impressionante, vencendo a Fórmula 3 sendo novato no último ano e agora liderando a F2. Então, do meu ponto de vista, se está tendo esses tipos de resultados, merece estar na F1. E falo por experiência própria a dor que é não conseguir uma vaga. Portanto, espero que ele não tenha de passar por isso. Acho que ninguém jamais passará pelo que passei, mas ele está fazendo um trabalho muito bom, portanto, se for por mérito, merece um lugar — disse.

Grande momento na carreira de Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto vem de grande momento na carreira. O brasileiro foi campeão da Fórmula 3 em 2023. No seu ano de estreia na categoria, o piloto ocupa a liderança do campeonato da Fórmula 2, podendo ser campeão, já que restam apenas duas etapas para o final da temporada. Devido ao bom desempenho, o paulista conquistou uma vaga na academia da McLaren e fez seu nome ser cogitado pela Sauber para o próximo ano.