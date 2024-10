Drugovich se diz ansioso com chance de correr em SP, mas ‘depende do bem-estar’ de Alonso

A possibilidade de Fernando Alonso perder alguma atividade do fim de semana do GP de São Paulo além do dia dedicado à mídia deixou Felipe Drugovich a postos caso haja a necessidade de substituir o espanhol na pista. E o brasileiro assegurou que apesar da natural ansiedade frente a algo novo, está “preparado tecnicamente e mentalmente”.

Alonso retornou à Europa para tratar uma infecção intestinal adquirida durante a passagem da Fórmula 1 pela Cidade do México, no último fim de semana. A Aston Martin emitiu comunicado via redes sociais explicando a situação e informando que o bicampeão precisou receber tratamento adicional que “atrasou seus planos de viagem para o Brasil”.

Felipe Drugovich é piloto reserva da Aston Martin (Foto: Divulgação / Aston Martin)

Em coletiva de imprensa com jornalistas brasileiros nesta quinta-feira (31) acompanhada pelo GRANDE PRÊMIO, em Interlagos, Drugovich foi indagado sobre a chance que assumir o volante do AMR24 justamente em casa.

— Não sei ainda, vai depender dele. Pelo que divulgaram, ele volta para cá de qualquer jeito, acho que já está voltando, mas vai depender do bem-estar dele. Pode ser que chegue aqui e esteja bem, então tem de esperar um pouco mais — acrescentou.

Em seguida, questionado se era um momento de natural ansiedade, Drugovich foi sincero.

— Normalmente sou um cara muito calmo, mas me deixa muito ansioso, sim, não é uma coisa normal para mim. Mas, de qualquer forma, estou preparado — assegurou.

— Sempre tento me preparar o máximo possível para qualquer corrida que faço, como reserva também, caso precise substituir alguém, então sei que é uma corrida muito delicada no momento, mas acho que, independentemente disso, o que tenho feito para me preparar para essa corrida é igual às outras, seja tecnicamente ou mentalmente também. — concluiu.

A Fórmula 1 segue neste fim de semana, entre os dias 1 e 3 de novembro, com o GP de São Paulo, etapa brasileira do calendário. O GRANDE PRÊMIO cobre ‘in loco’ com os repórteres Evelyn Guimarães, Gabriel Carvalho, Gabriel Curty, Luana Marino e Pedro Henrique Marum, além do fotógrafo Rodrigo Berton.