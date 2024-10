Para onde vai Franco Colapinto? O jovem piloto argentino tem impressionado nas poucas chances que recebeu na Fórmula 1 desde que a Williams recebeu a oportunidade de substituir o demitido Logan Sargeant. Levantou, inclusive, o interesse da Red Bull nos serviços para 2025. Algo agora confirmado pelo chefe de equipe da marca de bebidas energéticas.

Christian Horner não se fez de rogado e admitiu que busca, sim, entender qual a situação de Colapinto para a temporada 2025.

- Colapinto é um piloto interessante. Ele é supreendentemente muito melhor do que parecia na Fórmula 2 - afirmou durante entrevista à revista alemã Auto Motor und Sport.

- Eu seria um chefe de equipe ruim se não descobrisse se está disponível - completou.

Colapinto só conta com vaga na Fórmula 1 até o fim da temporada, uma vez que a Williams tem Alexander Albon sob contrato e Carlos Sainz acertado para o ano que vem. Mas o período no grid já rendeu atenção.

No fim de semana passada, durante o GP da Cidade do México, James Vowles, chefe da Wiliams, confirmou de maneira branda que havia, sim, algum tipo de conversa. Isso mesmo que Helmut Marko, consultor da Red Bull, tenha descartado a possibilidade. O próprio Colapinto se esquiva quando o assunto é chance para o ano que vem.

Com a confirmação de Horner, a lógica aponta, caso as conversas obtenham sucesso, Franco migre para a RB (Visa CashApp RB) em 2025. Mas isso apenas em teoria, porque, nesta quarta-feira (30), repórter da rede de TV Ziggo, dos Países Baixos, informou que a Red Bull está disposta a pagar até R$ 115 milhões para ter Colapinto no lugar de Sergio Pérez na equipe principal.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, entre os dias 1º e 3 de novembro, com o GP de São Paulo, etapa brasileira do calendário, no Autódromo de Interlagos.