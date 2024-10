Hamilton homenageia Senna e Brasil em Interlagos

Lewis Hamilton chegou ao paddock de Interlagos, onde será realizado o GP de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (31), com um look que homenageia seu ídolo, Ayrton Senna, e o Brasil. O britânico apareceu no circuito vestindo uma camisa estampando o tricampeão com seu capacete e os dizeres “Descanse em paz, Ayrton Senna”, além de uma calça com a bandeira do Brasil, predominantemente verde e amarela.

Com tons bem chamativos, o piloto da Mercedes desfilou sorridente com o seu look personalizado pelo paddock do GP de São Paulo antes de antender os compromissos com a mídia programados para esta quinta.

Esta não é a primeira vez que Hamilton demonstrou o carinho pelo Brasil. O piloto, que já declarou em diversas oportunidades ser fã de Ayrton Senna, usou uma usou uma jaqueta com o rosto do piloto e um agasalho da seleção brasileira de 1994 durante o GP de São Paulo do ano passado. Além disso, Lewis já usou vários capacetes com as cores e a bandeira brasileira para homenagear o país.

Os carros vão à pista a partir desta sexta-feira (1º) para o primeiro dia de atividades oficiais da categoria com as disputas do TL1 e da classificação sprint. No sábado, Hamilton vai fazer uma outra homenagem ao brasileiro pilotando em Interlagos a McLaren com a qual ele foi bicampeão em 1990 após as atividades de pista do GP de São Paulo de F1.