Gigantes da NBA comemoram com Poatan após título do UFC; veja

A noite de glória de Alex "Poatan" Pereira no último sábado (4) teve um toque especial depois que a luta acabou. Após mais uma performance dominante para defender seu cinturão no UFC, o campeão brasileiro recebeu a visita de dois gigantes da da NBA, Jimmy Butler e Draymond Green.

Draymond Green e Stephen Curry (Foto: Justin Ford / AFP)

Dupla da NBA encontrou com o brasileiro após luta

A dupla, que vai jogar junta no Golden State Warriors, não só assistiu ao show de Poatan da primeira fila, como fez questão de ir aos bastidores para cumprimentar o brasileiro.

Como foi a luta de Poatan na disputa do cinturão do UFC

Alex Poatan fez história no UFC 320 desta madrugada, reconquistando o cinturão meio-pesado do UFC de forma brutal. Avassalador, o brasileiro nocauteou Magomed Ankalaev ainda no primeiro round e iniciou seu terceiro reinado dentro do Ultimate.

Alex Poatan ganhou bônus de performance pós-UFC 320 (Foto: Reprodução / Instagram UFC)

Desde o início da luta, Alex não tomou conhecimento de Magomed Ankalaev e começou a andar para frente, sem se importar com os golpes de Ankalaev, soltando chutes baixos e, no desequilíbrio do russo, conseguindo combinações.

Na terceira vez que conseguiu isso, Poatan atordoou Ankalaev, que tentou pegar suas pernas. O brasileiro pesou o quadril, ficou por cima e, a partir daí, começou a desferir socos e cotoveladas até o árbitro Herb Dean encerrar a luta e dar início à Era Poatan 3.0.

Após a vitória, o brasileiro negou que estaria querendo se vingar de Ankalaev e lembra frase do seriado ''Chaves'' ao relatar o gostinho da vitória.

— A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Isso não é vingança, eu avisei que não estava bem na última luta, não sou de dar desculpas e hoje eu estava bem. E vocês viram o que aconteceu.