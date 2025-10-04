Warriors de Stephen Curry deve bater recorde negativo na NBA; entenda

A dinastia do Golden State Warriors, uma das mais dominantes do século na NBA, prepara-se para uma temporada que pode estabelecer um marco histórico na liga. A franquia de San Francisco está projetada para iniciar a temporada com o que pode ser o quinteto titular mais velho já registrado com Stephen Curry e companhia.

Irmãos Seth e Stephen Curry jogando pela NBA (Foto: Reprodução/@sdotcurry)

Para o próximo campeonato, a formação inicial dos Warriors deve contar com quatro atletas de 35 anos ou mais: o ícone da equipe, Stephen Curry (37), o defensor Draymond Green (35), e os recém-chegados Jimmy Butler (36) e o pivô Al Horford (39). A média de idade elevada desta formação principal é um fato sem precedentes para uma equipe considerada candidata ao título.

A estratégia da diretoria da franquia é evidente: solidificar o núcleo histórico com atletas de notório QI de basquete e vasta experiência em pós-temporada. As adições de Butler e Horford visam suprir carências defensivas e agregar liderança e capacidade de decisão em momentos cruciais, fatores que foram apontados como deficientes em campanhas recentes. A quinta vaga na equipe titular permanece em aberto, com o arremessador Buddy Hield (32) e os jovens Jonathan Kuminga e Brandin Podziemski (ambos com 22 anos) como as principais opções.

A principal preocupação, no entanto, é a questão física. Manter um elenco tão experiente saudável ao longo dos 82 jogos da temporada regular será o maior desafio do técnico Steve Kerr. Segundo informações da imprensa norte-americana, já existe um plano de gerenciamento de carga para os veteranos, incluindo um descanso programado de 12 a 15 partidas para Al Horford, a fim de preservá-lo para a pós-temporada.