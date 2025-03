O Praia Clube garantiu sua participação no Mundial de Clubes de Vôlei Feminino 2025. A classificação veio após a conquista do título no Sul-Americano, onde o clube superou o Alianza Lima, do Peru, na final. Esta vitória não apenas assegurou o troféu, mas também a chance de competir por um título inédito no torneio intercontinental, que ocorrerá em dezembro deste ano. Confira com o Lance! a lista das equipes classificadas para o Mundial de Vôlei Feminino.

O evento, programado para ocorrer entre os dias 8 e 14 de dezembro, ainda não tem uma sede definida. O Praia Clube, que alcançou a quarta colocação nas edições de 2018, 2023 e 2024 do Mundial, busca avançar ainda mais na competição deste ano. Por outro lado, o Minas, atual campeão da Superliga Feminina, ficou de fora do Mundial de Clubes 2025 após ser derrotado pelo Praia Clube na semifinal do Sul-Americano.



A distribuição de vagas para o Mundial segue critérios das confederações continentais e do país-sede. A Confederação Sul-Americana de Voleibol (CSV) dispõe de duas vagas, enquanto a Confederação Asiática de Voleibol (AVC) e a Confederação Europeia de Voleibol (CEV) contam cada uma com duas vagas. Por fim, a Confederação Africana de Voleibol (CAVB) tem direito a uma vaga, e o país-sede recebe automaticamente uma vaga.

Quais as equipes já classificadas para o Mundial?

As duas vagas da Confederação foram as únicas garantidas para a disputa do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino 2025. O restante das vagas continua em aberto.

Campeão do Sul-Americano de Clubes de vôlei feminino 2025 - Praia Clube

Vice-campeão do Sul-Americano de Clubes de vôlei feminino 2025 - Alianza Lima (PER)

Campeão europeu - a definir

Vice-campeão europeu - a definir

Campeão asiático - a definir

Vice-campeão asiático - a definir

Campeão africano - a definir

País-sede - a definir

