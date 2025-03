Mbappé investe em equipe francesa do SailGP, competição de vela

A Coalition Capital, empresa do jogador do Real Madrid Kylian Mbappé, anunciou o investimento na France Sail GP Team. A associação Inspired by KM (IBKM), liderada pelo atleta, será parceiro social da equipe que representa a França no Sail GP, competição mundial de vela.

— Estamos empolgados em embarcar nesta nova aventura com o France Sail GP Team. Também estou orgulhoso que a IBKM tenha a oportunidade de envolver mais jovens ao redor do mundo por meio dessa parceria. Com a IBKM, quero alcançar jovens em todo o mundo e dar a eles a força para acreditar em seus sonhos. Com o nosso programa ‘We Care for All’ (Cuidamos de Todos), oferecemos apoio concreto e esperança aos que mais precisam — disse Mbappé.

Mbappé é o novo investidor de equipe no SailGP (Foto: Divulgação/Sail GP)

Russell Coutts, CEO do Sail GP, disse estar empolgado com a chegada de Mbappé à competição:

— Não poderíamos estar mais empolgados em receber Kylian Mbappé em nossa crescente família de parceiros e investidores do Sail GP. Ele é, sem dúvida, um dos atletas mais influentes de nossa época e uma inspiração para os fãs de esporte ao redor do mundo.

Além do jogador, Sebastian Vettel, tetracampeão mundial de Fórmula 1, também investe em uma equipe do Sail GP. O alemão apoia a Germany Sail GP Team desde 2023.

Brasil está no calendário do Sail GP

Pela primeira vez, o Brasil receberá uma prova do Sail GP. A etapa será realizada entre 3 e 4 de maio na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, com arquibancadas perto da praia do Flamengo, na Zona Sul da cidade. Os ingressos continuam disponíveis para venda.

Mapa do SailGP na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação/Sail GP)

Calendário do campeonato