Thamela e Vic enfrentam, neste domingo (16), as ucranianas Lazarenko e Romaniuk pela terceira rodada do Grupo A no Mundial de Vôlei de Praia. Em Adelaide, na Austrália, as brasileiras voltam para a quadra a partir das 21h30 (de Brasília). ATUALIZAÇÃO: BRA 0 X 0 UKR

Na partida de estreia, as brasileiras superaram Gaona e Allcca, do Peru, mesmo com o fim dramático. O triunfo foi por 2 sets a 0, com as parciais de 21/19 e 25/23. Logo depois, Thamela e Vic dominaram as paraguaias Michelle e Corrales para fechar a segunda vitória por 2 sets a 0, por 21/16 e 21/14.

Acompanhe o jogo

*EM ATUALIZAÇÃO

Vic joga para fora. 12 a 10 para as adversárias

Pingadinha esperta da Ucrânia para assumir a liderança

Jogo equilibrado. 6 a 6 no placar

Saque foi bom, mas as ucranianas acertaram na largadinha em cima da fita

Thamela encara bem demais o bloqueio para empatar o placar por 3 a 3

Primeiro ponto da Ucrânia

🟢 Bola no ar! Começa o jogo. Vamos, Brasil!

Equipes em quadra para aquecimento

Thamela e Victoria no Elite 16 do Rio de Janeiro (Foto: Volleyball World)

O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.

