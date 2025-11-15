Dupla recém criada vence campeões Olímpicos no Mundial de Vôlei de Praia
André e Renato jogam novamente neste domingo (16)
André Stein e Renato Andrew, a dupla formada após a separação de André e George, uma das mais longevas e vitoriosas do vôlei de praia do Brasil, conquistaram uma importante vitória neste sábado (15) no Mundial da modalidade. Eles superaram os atuais campeões olímpicos, Ahman e Hellvig, da Suécia, por dois sets a zero, garantindo a recuperação no Grupo C.
A união da nova parceria ocorreu no fim das Olimpíadas de Paris 2024, e esta vitória representa um marco, sendo a primeira de André Stein contra os suecos, conforme declarado à Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Os brasileiros celebraram o sucesso das táticas e estratégias planejadas.
— A gente sabia que ia ser difícil. Ontem fizemos um jogo bem abaixo, mas hoje tinha que ser diferente, senti uma energia boa e sabia que ia dar certo. Agora, amanhã é manter essa energia e fazer a nossa parte — disse Renato.
Como foi o jogo?
Em uma partida decidida nos detalhes, André e Renato se destacaram nas estatísticas, superando os adversários em pontos de ataque, bloqueio e saque. A dupla também soube aproveitar os erros suecos para selar a vitória no Grupo C.
A recuperação veio após a derrota na primeira rodada para os conterrâneos George e Saymon. Contra Ahman e Hellvig, as parciais foram de 21/17 e 21/19.
O próximo desafio de André e Renato será neste domingo (16), às 03h30 (horário de Brasília), contra os anfitriões Burnett e Hodges. Os australianos vêm de uma vitória de 2 sets a 1 sobre a outra parceria brasileira do grupo, George e Saymon.
André e George estrearam em lados opostos no Mundial
O Mundial de Vôlei de Praia reservou um confronto com sabor agridoce para o Brasil na madrugada de quinta-feira (14) para sexta (15). George e Saymon caíram no mesmo grupo que André e Renato, resultando em um embate logo na estreia. A coincidência marca o primeiro encontro oficial entre George e André em lados opostos, desde o fim da dupla após Paris 2024.
No duelo entre ex-parceiros, George e Saymon levaram a melhor, fechando a partida em 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/19. Os vencedores lideraram em todos os quesitos estatísticos. Apesar do conhecimento mútuo, George, em entrevista exclusiva ao Lance!, afirmou não saber prever o desfecho do confronto.
George e Saymon voltam às areias no próximo domingo (16), às 8h (de Brasília), em um confronto complicado contra os suecos Ahman e Hellving, que estão no mesmo chaveamento de André e Renato.
