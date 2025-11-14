Veteranas, Carol e Rebecca avaliam dificuldade do Mundial de Vôlei de Praia

Carol Solberg e Rebecca Silva se juntaram como dupla em novembro do ano passado, de olho nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Agora, as atletas disputam o maior desafio da parceria até então: o Mundial de Vôlei de Praia. Em Adelaide, na Austrália, a carioca e a cearense venceram o primeiro confronto, disputado na madrugada desta sexta-feira (14).

A dupla, cabeça de chave do Grupo B, superou as egípcias Marwa e Nada por 2 sets a 0, em uma estreia com autoridade no Mundial de Vôlei de Praia. O nível superior das brasileiras foi demonstrado no resultado das parciais, que terminaram em 21/7 e 21/8. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Rebecca revelou as expectativas da dupla para a competição.

— Acho que a gente precisa fazer uma boa primeira fase, mas já sabendo que todos os jogos vão ser "pedreiras". Há muito tempo, no Circuito Mundial, não tem mais caminho fácil. A gente sempre fala que tem concorrência dentro do Brasil e fora dele. Então, é pensar em cada jogo e tentar avançar até a final — disse a atleta.

O ano de Carol e Rebecca

A dupla disputa o Mundial como a número 2 do mundo, atrás apenas das também brasileiras Thâmela e Vic. Em etapas do Elite 16, principal categoria do Circuito Mundial, Carol e Rebecca, este ano, conquistaram um ouro e uma prata como melhores resultados. Ao Lance!, Rebecca fez o balanço da temporada da parceria.

— A gente começou muito bem o ano, oscilou um pouco e agora, nessa reta final, voltamos a ter uma consistência bem legal. Isso é normal pensando no equilíbrio do Circuito Mundial. O nível é muito alto; é claro que vencer sempre é o objetivo, mas estar ali entre os primeiros também é muito importante e acho que estamos conseguindo isso — analisou a cearense.

Segundo a atleta, os treinos para o Mundial foram focados na preparação física. As atletas, junto à treinadora Letícia Pessoa, decidiram abrir mão da última etapa do Elite 16 para priorizar a competição mais importante do ano.

Carol e Rebecca vencem na estreia do Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Volleyball World)

Próximo jogo de Carol e Rebecca

As brasileiras retornam às areias neste sábado (15), às 21h30 (de Brasília). A partida é contra as francesas Konink e Poiesz, pelo Grupo B.

O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.