Antecipadas, líderes no ranking avançam no Mundial de Vôlei de Praia

A dupla número um do ranking mundial de Vôlei de Praia feminino, Thâmela e Vic, garantiu a classificação para as eliminatórias da Copa do Mundo da modalidade, realizada em Adelaide, Austrália. A vaga veio após a vitória por dois sets a zero sobre as paraguaias Michelle e Corrales, na madrugada deste sábado (15).

Vitória com superioridade

A classificação antecipada de Thâmela e Victoria foi assegurada com as parciais de 21/16 e 21/14. O confronto foi relativamente tranquilo, com as brasileiras demonstrando superioridade nos fundamentos de saque, ataque e bloqueio. O único ponto de atenção foram os erros cometidos pela dupla brasileira, que foram bem aproveitados pelas adversárias paraguaias.

Thâmela foi a maior pontuadora da partida, com 21 pontos, sendo 16 de ataque e cinco de saque. Na estreia da competição, a dupla já havia vencido por dois sets a zero (21/19 e 25/23) outra dupla sul-americana, as peruanas Claudia Gaona e Lisbeth Allcca.

Em busca do primeiro lugar do Grupo A, Thâmela e Vic voltam à quadra de areia no domingo (16), às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar as ucranianas Lazarenko e Romaniuk.

Duda e Ana Patrícia garantem vaga no mata-mata

Duda e Ana Patrícia, em um jogo morno, venceram as polonesas Okla e Lunia por 2 sets a 0 (21/14 e 21/19). A partida foi válida pela segunda rodada do Grupo F e com o resultado, as brasileiras chegaram a duas vitórias em dois jogos e também alcançaram a classificação antecipada para as eliminatórias da competição.

Ana Patrícia foi a maior pontuadora do confronto, com 15 pontos. Destes, 11 foram de ataque e 4 de bloqueio. Na estreia, a dupla brasileira havia vencido por 2 sets a 0 as donas da casa Phillips e Mears, nas parciais de 21/16 e 21/19.

Duda e Ana Patrícia voltam à quadra neste sábado (15), às 21h30 (de Brasília). Duda e Ana Patrícia encaram as tchecas Svozilova e Romaniuk.

