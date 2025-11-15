menu hamburguer
Antecipadas, líderes no ranking avançam no Mundial de Vôlei de Praia

Dupla retorna às areias no domingo (16)

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 15/11/2025
14:08
Thamela e Victoria no Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Volleyball World)
imagem cameraThamela e Victoria no Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Volleyball World)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A dupla número um do ranking mundial de Vôlei de Praia feminino, Thâmela e Vic, garantiu a classificação para as eliminatórias da Copa do Mundo da modalidade, realizada em Adelaide, Austrália. A vaga veio após a vitória por dois sets a zero sobre as paraguaias Michelle e Corrales, na madrugada deste sábado (15).

Vitória com superioridade

A classificação antecipada de Thâmela e Victoria foi assegurada com as parciais de 21/16 e 21/14. O confronto foi relativamente tranquilo, com as brasileiras demonstrando superioridade nos fundamentos de saque, ataque e bloqueio. O único ponto de atenção foram os erros cometidos pela dupla brasileira, que foram bem aproveitados pelas adversárias paraguaias.

Thâmela foi a maior pontuadora da partida, com 21 pontos, sendo 16 de ataque e cinco de saque. Na estreia da competição, a dupla já havia vencido por dois sets a zero (21/19 e 25/23) outra dupla sul-americana, as peruanas Claudia Gaona e Lisbeth Allcca.

Em busca do primeiro lugar do Grupo A, Thâmela e Vic voltam à quadra de areia no domingo (16), às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar as ucranianas Lazarenko e Romaniuk.

Vic no Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Volleyball World)
Vic no Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Volleyball World)

Duda e Ana Patrícia garantem vaga no mata-mata

Duda e Ana Patrícia, em um jogo morno, venceram as polonesas Okla e Lunia por 2 sets a 0 (21/14 e 21/19). A partida foi válida pela segunda rodada do Grupo F e com o resultado, as brasileiras chegaram a duas vitórias em dois jogos e também alcançaram a classificação antecipada para as eliminatórias da competição.

Ana Patrícia foi a maior pontuadora do confronto, com 15 pontos. Destes, 11 foram de ataque e 4 de bloqueio. Na estreia, a dupla brasileira havia vencido por 2 sets a 0 as donas da casa Phillips e Mears, nas parciais de 21/16 e 21/19.

Duda e Ana Patrícia voltam à quadra neste sábado (15), às 21h30 (de Brasília). Duda e Ana Patrícia encaram as tchecas Svozilova e Romaniuk.

