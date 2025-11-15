W.O. garante liderança: Duda e Ana Patrícia avançam 100% no Mundial de Vôlei de Praia

A partida entre Duda/Ana Patrícia e as tchecas Stochlova/Svozilova, marcada para as 21h30 deste sábado (15), foi cancelada! A organização do torneio informou que a dupla da República Tcheca alegou problemas médicos e teve que desistir do confronto.

Com a desistência das adversárias, Duda e Ana Patrícia vencem automaticamente a partida.

Com isso, elas confirmam a liderança isolada do Grupo F. As brasileiras fecham a primeira fase com 100% de aproveitamento e avançam com moral total para o mata-mata

O ano de Duda/Ana Patrícia

Após o ouro olímpico em Paris 2024, sobre as canadenses Melissa e Brandie, Duda/Ana Patrícia passaram por altos e baixos, devido a questões médicas. Entre o fim de 2024 e o início de 2025, Ana Patrícia enfrentou uma hérnia de disco e ficou afastada por três meses. Já no primeiro semestre deste ano, ela teve uma lesão na coxa que a deixou de fora por mais dois meses. Ao longo do ano, a dupla também passou por dilemas de saúde mental.

— Esse ano foi muito difícil para nós. Estar aqui já é uma verdadeira vitória (…) Estamos aqui para aproveitar; obviamente queremos o resultado, mas também estamos tentando pensar jogo a jogo e passo a passo — disse Ana Patrícia.

Duda e Ana Patrícia no Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball World)

O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina. Duda/Ana Patrícia querem contribuir para esse recorde.