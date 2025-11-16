Brasileiros se classificam para o mata-mata do Mundial do Vôlei de Praia

A manhã de domingo (16) foi vitoriosa para o Brasil no Mundial de Vôlei de Praia. As duas duplas que representavam o país no Grupo C — primeiro André/Renato e, em seguida, George/Saymon — garantiram a classificação para as eliminatórias da Copa.

André e Renato venceram partida nos detalhes

Para assegurar a vaga, André e Renato superaram os australianos Burnett e Hodges por três sets a zero (18/21, 21/19 e 15/10) em uma partida definida nos detalhes. A dupla brasileira dominou aspectos cruciais, destacando-se nos pontos de bloqueio e no aproveitamento dos erros dos anfitriões, o que gerou 19 pontos para os brasileiros.

André Stein foi o maior pontuador da parceria, somando 25 pontos, sendo 15 de ataque, oito de bloqueio e dois de saque. A campanha da dupla começou com derrota por dois sets a zero para os compatriotas George/Saymon (com George sendo a ex-dupla de André), seguida de vitórias sobre os atuais campeões Olímpicos Ahman e Hellvig (dois sets a zero) e, por fim, sobre os australianos.

André e Renato no Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball World)

George e Saymon garante o destaque brasileiro no Grupo C

Em um confronto emocionante de três sets, George e Saymon confirmaram a força brasileira e, assim como André/Renato, avançaram para o mata-mata com o placar de dois sets a um. As parciais foram 22/24, 21/12 e 12/15. Em um jogo acirrado contra os atuais campeões de Paris 2024, os brasileiros venceram o tie-break na reta final.

George Santos foi o principal destaque ofensivo da dupla, com 18 pontos de ataque, três de bloqueio e dois de saque. A trajetória da parceria inclui a vitória na estreia contra os outros brasileiros, uma derrota em três sets para os anfitriões Burnett e Hodges, e a recuperação na rodada final contra os suecos.

George e Saymon no Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball World)

Reencontro de ex-parceiros na fase de grupos

A união da nova parceria entre André Stein e Renato Andrew ocorreu após as Olimpíadas de Paris 2024. No Mundial, George/Saymon e André/Renato caíram no mesmo grupo e se enfrentaram logo na estreia. A coincidência marcou a primeira vez que André e George estiveram em lados opostos em uma partida oficial desde o fim da dupla anterior.