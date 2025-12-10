menu hamburguer
AO VIVO: Acompanhe Osasco x Scandicci no Mundial de Clubes feminino de vôlei

Partida é válida pela segunda rodada da competição

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 10/12/2025
19:04
Atualizado há 1 minutos
Osasco estreou com vitória no Mundial de Clubes
imagem cameraOsasco estreou com vitória no Mundial de Clubes (Foto: João Pires/ Fotojump)
Nesta quarta-feira (10), o Osasco enfrenta o Scandicci, da Itália, em partida válida pela segunda rodada do Grupo A do Mundial de Clubes feminino de vôlei. A partida acontece às 20h30 (de Brasília), na Arena Mercado Livre Pacaembu, e tem transmissão ao vivo pela CazéTV e pela VBTV (streaming). O Lance! acompanha em tempo real.

Acompanhe o jogo

Primeiro set - Osasco 7 x 7 Scandicci

  • Inteligente, Maiara Basso explora o bloqueio e ganha o ponto para o Osasco
  • Caitie Baird na diagonal!
  • A levantadora Ognjenovic marca de segunda, em um lindo ponto
  • Ataque direto para o chão de Bianca Cugno! A oposta começa muito bem
  • É mais uma ace de Larissa!!!
  • Com ajuda da rede, ace de Larissa! Tudo igual no placar
  • Bianca Cugno na paralela! O Osasco diminui a diferença para apenas um ponto
  • Os dois primeiros pontos são do Scandicci, de bloqueio! Portas fechadas!

🟢 BOLA NO AR! Começa a partida

Pré-jogo

  • E no meio da torcida do Osasco... Um mascote de pombo!
  • ATMOSFERA INCRÍVEL NA ARENA PACAEMBU!
  • Torcedores do Osasco se concentram antes da partida. Bom número no Pacaembu!
  • Jogadoras do Osasco no aquecimento!
  • Atletas do Scandicci fazem trabalho de aquecimento.
  • Equipe do Scandicci também muito bem recebida no Pacaembu!
  • Torcida em êxtase! Jogadoras do Osasco entram em quadra.
  • Parte da comissão técnica do Osasco já em quadra!
  • Torcida já em peso no Pacaembu no aguardo do início da partida.
Como foi a estreia do Osasco no Mundial de Clubes feminino de vôlei?

Anfitrião do Mundial de Clubes de Vôlei, o Osasco teve uma estreia tranquila na competição. Embaladas pela torcida, que relembrava constantemente que o time é campeão mundial - título conquistado em 2012 -, as comandadas de Luizomar de Moura venceram o Alianza Lima (PER), sem sustos, por 3 sets a 0 (25/14, 25/17 e 25/18), na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

Resultados do dia

  • Praia Clube 3 x 0 Orlando Valkyries (25/23, 25/15 e 28/26)
  • Zhetysu 1 x 3 Alianza Lima (26/24, 21/25, 23/25, 24/26)
  • Conegliano 3 x 0 Zamalek (25/14, 25/16, 25/22)

Programação do Mundial de Clubes feminino de vôlei

11 de dezembro

  • 10h: Zamalek x Orlando
  • 13h30: Conegliano x Praia Clube
  • 17h: Scandicci x Alianza
  • 20h30: Osasco x Zhetysu

13 de dezembro

  • 13h: semifinal 1
  • 16h30: semifinal 2

14 de dezembro

  • 13h: disputa pelo bronze
  • 16h30: final

