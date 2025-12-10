AO VIVO: Acompanhe Osasco x Scandicci no Mundial de Clubes feminino de vôlei
Partida é válida pela segunda rodada da competição
Nesta quarta-feira (10), o Osasco enfrenta o Scandicci, da Itália, em partida válida pela segunda rodada do Grupo A do Mundial de Clubes feminino de vôlei. A partida acontece às 20h30 (de Brasília), na Arena Mercado Livre Pacaembu, e tem transmissão ao vivo pela CazéTV e pela VBTV (streaming). O Lance! acompanha em tempo real.
Acompanhe o jogo
Primeiro set - Osasco 7 x 7 Scandicci
- Inteligente, Maiara Basso explora o bloqueio e ganha o ponto para o Osasco
- Caitie Baird na diagonal!
- A levantadora Ognjenovic marca de segunda, em um lindo ponto
- Ataque direto para o chão de Bianca Cugno! A oposta começa muito bem
- É mais uma ace de Larissa!!!
- Com ajuda da rede, ace de Larissa! Tudo igual no placar
- Bianca Cugno na paralela! O Osasco diminui a diferença para apenas um ponto
- Os dois primeiros pontos são do Scandicci, de bloqueio! Portas fechadas!
🟢 BOLA NO AR! Começa a partida
Pré-jogo
- E no meio da torcida do Osasco... Um mascote de pombo!
- ATMOSFERA INCRÍVEL NA ARENA PACAEMBU!
- Torcedores do Osasco se concentram antes da partida. Bom número no Pacaembu!
- Jogadoras do Osasco no aquecimento!
- Atletas do Scandicci fazem trabalho de aquecimento.
- Equipe do Scandicci também muito bem recebida no Pacaembu!
- Torcida em êxtase! Jogadoras do Osasco entram em quadra.
- Parte da comissão técnica do Osasco já em quadra!
- Torcida já em peso no Pacaembu no aguardo do início da partida.
Como foi a estreia do Osasco no Mundial de Clubes feminino de vôlei?
Anfitrião do Mundial de Clubes de Vôlei, o Osasco teve uma estreia tranquila na competição. Embaladas pela torcida, que relembrava constantemente que o time é campeão mundial - título conquistado em 2012 -, as comandadas de Luizomar de Moura venceram o Alianza Lima (PER), sem sustos, por 3 sets a 0 (25/14, 25/17 e 25/18), na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.
Resultados do dia
- Praia Clube 3 x 0 Orlando Valkyries (25/23, 25/15 e 28/26)
- Zhetysu 1 x 3 Alianza Lima (26/24, 21/25, 23/25, 24/26)
- Conegliano 3 x 0 Zamalek (25/14, 25/16, 25/22)
Programação do Mundial de Clubes feminino de vôlei
11 de dezembro
- 10h: Zamalek x Orlando
- 13h30: Conegliano x Praia Clube
- 17h: Scandicci x Alianza
- 20h30: Osasco x Zhetysu
13 de dezembro
- 13h: semifinal 1
- 16h30: semifinal 2
14 de dezembro
- 13h: disputa pelo bronze
- 16h30: final
