Nesta quarta-feira (10), o Osasco enfrenta o Scandicci, da Itália, em partida válida pela segunda rodada do Grupo A do Mundial de Clubes feminino de vôlei. A partida acontece às 20h30 (de Brasília), na Arena Mercado Livre Pacaembu, e tem transmissão ao vivo pela CazéTV e pela VBTV (streaming). O Lance! acompanha em tempo real.

Acompanhe o jogo

Primeiro set - Osasco 7 x 7 Scandicci

Inteligente, Maiara Basso explora o bloqueio e ganha o ponto para o Osasco

Caitie Baird na diagonal!

A levantadora Ognjenovic marca de segunda, em um lindo ponto

Ataque direto para o chão de Bianca Cugno! A oposta começa muito bem

É mais uma ace de Larissa!!!

Com ajuda da rede, ace de Larissa! Tudo igual no placar

Bianca Cugno na paralela! O Osasco diminui a diferença para apenas um ponto

Os dois primeiros pontos são do Scandicci, de bloqueio! Portas fechadas!

🟢 BOLA NO AR! Começa a partida

Pré-jogo

E no meio da torcida do Osasco... Um mascote de pombo!

Mascote de pombo na torcida do Osasco (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

ATMOSFERA INCRÍVEL NA ARENA PACAEMBU!

Torcedores do Osasco se concentram antes da partida. Bom número no Pacaembu!

Torcida do Osasco (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Jogadoras do Osasco no aquecimento!

Jogadoras do Osasco aquecem antes do jogo contra o Scandicci (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Atletas do Scandicci fazem trabalho de aquecimento.

Atletas do Scandicci aquecem antes do jogo contra o Osasco pelo Mundial (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Equipe do Scandicci também muito bem recebida no Pacaembu!

Torcida em êxtase! Jogadoras do Osasco entram em quadra.

Parte da comissão técnica do Osasco já em quadra!

Comissão técnica do Osasco antes do duelo contra o Scandicci (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Torcida já em peso no Pacaembu no aguardo do início da partida.

Torcedores no Pacaembu antes do duelo entre Osasco x Scandicci pelo Mundial (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Como foi a estreia do Osasco no Mundial de Clubes feminino de vôlei?

Anfitrião do Mundial de Clubes de Vôlei, o Osasco teve uma estreia tranquila na competição. Embaladas pela torcida, que relembrava constantemente que o time é campeão mundial - título conquistado em 2012 -, as comandadas de Luizomar de Moura venceram o Alianza Lima (PER), sem sustos, por 3 sets a 0 (25/14, 25/17 e 25/18), na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

Resultados do dia

Praia Clube 3 x 0 Orlando Valkyries (25/23, 25/15 e 28/26)

x 0 Orlando Valkyries (25/23, 25/15 e 28/26) Zhetysu 1 x 3 Alianza Lima (26/24, 21/25, 23/25, 24/26)

(26/24, 21/25, 23/25, 24/26) Conegliano 3 x 0 Zamalek (25/14, 25/16, 25/22)

Programação do Mundial de Clubes feminino de vôlei

11 de dezembro

10h: Zamalek x Orlando

13h30: Conegliano x Praia Clube

17h: Scandicci x Alianza

20h30: Osasco x Zhetysu

13 de dezembro

13h: semifinal 1

16h30: semifinal 2

14 de dezembro