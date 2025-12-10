De Rei para Príncipe: Falcão celebra Leozinho, do futsal à elite do futebol

Falcão, o Rei do Futsal, não poupou elogios ao falar de Leozinho, ex-melhor jovem do mundo na modalidade e hoje atacante do Athletico-PR. O ídolo foi o grande homenageado da noite no Prêmio Sou do Esporte, realizado no Copacabana Palace, e, em entrevista exclusiva ao Lance!, demonstrou grande orgulho pela trajetória de Leozinho, que fez a difícil transição do futsal para o futebol de campo, alcançando recentemente a Série A do Campeonato Brasileiro.

Leozinho começou no futebol de campo pelo Ituano na 3ª divisão do Campeonato Brasileiro (Foto: Duda Matoso / Athletico Paranaense)

Conhecido como o "Príncipe do Futsal", Leozinho deixou o topo das quadras para buscar o sonho de brilhar no campo. Falcão destacou que essa decisão exigiu uma coragem e uma paciência que poucos atletas teriam.

Falcão enfatizou que, no futsal, Leozinho já tinha uma carreira consolidada e um futuro financeiro garantido, o que torna sua decisão de recomeçar no campo ainda mais admirável:

— Primeiro que o Leozinho foi muito corajoso de ter insistido, até porque no futsal ele já tinha o reconhecimento. — E ele tinha tudo para ser o maior salário do futsal mundial, devido a não só o que ele jogava, mas também o que ele vendia. Eu acho que depois de mim, do Ricardinho, era um atleta para vender bem o esporte.

O craque relembrou a jornada desafiadora de Leozinho, que precisou começar por divisões inferiores do futebol para subir degrau por degrau até a elite:

— Ele começou de baixo. Jogou a Série C, a Série B, agora subiu para a Série A. E a insistência dele é o mérito dele. — Eu não teria essa paciência, como o Manoel Tobias não teve, como os outros jogadores não tiveram. Então tem que tirar o chapéu para ele e desejar muita sorte para ele.

Falcão durante semifinal da Copa do Mundo de Futsal de 2012, contra a Argentina (Foto: Pornchai Kittiwongsakul / AFP)

Falcão, que também tentou a transição para o futebol de campo na época em que jogou pelo São Paulo (onde teve poucas oportunidades sob o comando do técnico Leão), reconhece a dificuldade da mudança e parabenizou o jovem talento pela perseverança e sucesso alcançado.