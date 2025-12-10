O voleifã brasileiro ficará de coração dividido na tarde desta quinta-feira (11), quando Conegliano e Praia Clube se enfrentarem no Mundial de Clubes Feminino. A ponteira Gabi Guimarães, de um lado, e a levantadora Macris, de outro, disputam a liderança do Grupo B, no encerramento da primeira fase da competição.

O entrosamento e amizade das duas foi construído ao longo de anos de seleção brasileira, e promete deixar a disputa em quadra mais interessante. Gabi destacou o estilo "ousado" da levantadora como um ponto de atenção no duelo contra o time mineiro.

— Ai, a Macris vai um trabalho, porque a veganinha, olha... finta, acelera, é abusada, tem personalidade. Vai ser um jogo de muito mental, porque ela sabe fazer o jogo, sabe distribuir bem e colocar as jogadoras nas melhores situações. Eu prefiro jogar com ela do meu lado, mas é um desafio gostoso - projetou.

A levantadora Macris, da seleção brasileira, durante o Mundial de Clubes (Foto: Deco Pires/ Fotojump)

Com cinco participações em Mundiais, o Praia Clube está habituado a enfrentar o Conegliano, também "figurinha carimbada" na competição. A última vez que a equipe brasileira disputou o torneio foi em 2023, quando terminou em quarto lugar.

— Como a gente treina e joga sempre na Seleção juntas, eu sei o quanto é difícil jogar contra ela. Mas tenho certeza que a gente vai, como grupo, tentar fazer o nosso melhor. Independentemente da equipe do outro lado, nós vamos tentar fazer o nosso melhor juntas — afirmou Macris.

Neste momento, Conegliano e Praia Clube dividem a liderança do Grupo B, com seis pontos. Nesta quarta-feira (10), as brasileiras superaram o Orlando Valkyries por 3 sets a 0, enquanto o time da Itália, sem Gabi em quadra, venceu o Zamalek, do Egito, pelo mesmo placar.

