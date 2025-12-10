Sem Gabi Guimarães, Conegliano vence Zamalek e divide torcida no Mundial

Estrela mais aguardada pelos torcedores no Mundial de Clubes de Vôlei, a capitã da seleção brasileira Gabi Guimarães assistiu à partida contra o Zamalek (EGY), pela segunda rodada da competição, entre as reservas. Para o jogo desta quarta-feira (10), válido pela segunda rodada da primeira fase, o técnico Daniele Santarelli optou por preservar suas principais jogadoras. Mesmo assim, o time italiano venceu por 3 a 0.

A ausência da brasileira em quadra, porém, mudou a dinâmica da torcida no Ginásio da Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. Se no jogo de estreia, na véspera, o Conegliano se beneficiou totalmente da "Gabimania", desta vez o público ficou dividido e simpatizou com a equipe egípcia. Alguns grupos nas arquibancadas comemoravam os pontos do Zamalek e pediam ace quando a equipe ia para o saque.

Enquanto isso, Gabi, Haak, De Genarro, Zhu e companhia mostravam bastante descontração fora de quadra, inclusive com dancinhas de comemoração. O clima leve tinha razão de ser, já que, mesmo sem suas principais jogadoras, o Conegliano não teve dificuldades para vencer o jogo em sets diretos, com parciais de 25/14, 25/16 e 25/22.

A partir da segunda metade do terceiro set, a torcida começou a "perder a paciência" com Santarelli e encheu o ginásio com gritos de "bota a Gabi". Na sequência, o público também gritou o nome da líbero De Gennaro. O técnico, porém, não atendeu ao clamor do público e manteve sua estratégia até o último momento.

Gabi foi reserva contra o Zamalek (Foto: Deco Pires/ Fotojump)

Conegliano enfrenta o Praia Clube pela liderança do grupo

Mais cedo, o Praia Clube venceu o Orlando Valkyries, dos Estados Unidos, na abertura da segunda rodada, por 3 sets a 0. Com os resultados do dia, as duas equipes seguem invictas e dividem a liderança do Grupo B, com seis pontos. O cenário será definido nesta quinta-feira (11), a partir das 13h30 (horário de Brasília), quando Praia Clube e Conegliano se enfrentam no encerramento da fase de grupos.

O calendário do Mundial de Clubes, uma competição de tiro curto, terá uma pausa nesta sexta-feira (12), entre a primeira fase e o mata-mata. As semifinais estão programadas para o sábado (13), enquanto o grande campeão será conhecido no domingo (14).

Veja os jogos e resultados do dia no Mundial de Clubes

Praia Clube 3 x 0 Orlando Valkyries

Zhetysu 1 x 3 Alianza Lima

Conegliano 3 x 0 Zamalek

Osasco x Scandicci

