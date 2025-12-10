Oposta do Praia Clube vira dúvida para duelo contra Conegliano

A oposta do Praia Clube, Morgahn Fingall, sofreu uma queda feia durante o segundo set da partida contra o Orlando Valkyries na manhã desta quarta-feira (10). A americana ficou no chão por um tempo chorando e, felizmente, conseguiu sair andando da quadra. A reserva Monique entrou no seu lugar.

No momento da lesão, a atleta era a maior pontuadora do Praia, com oito pontos, sendo todos de ataque. Após o jogo, Morgahn comentou que está se sentindo bem, mas ainda não sabe se jogará a partida contra o Conegliano nesta quinta (11).

— Eu estou me sentindo bem. Minha perna sentiu um pouco, mas eu estou caminhando e não está inchada, o que é muito bom. Ainda não tenho ideia se vou jogar ou não. Vou fazer muita reabilitação, gelo e ver o que acontece até o final do dia. Vou esperar a adrenalina baixar também — afirmou a oposta.

Morgahn ao cair em quadra durante a partida entre Praia Clube e Orlando no Mundial (Foto: Deco Pires)

Macris revela segredo para duelo contra Gabi Guimarães e Conegliano

A levantadora do Praia Clube sabe da potência da amiga, mas revela que a força do grupo pode ser a chave para vencer.

— Como a gente treina e joga sempre na Seleção juntas, eu sei o quanto é difícil jogar contra ela. Mas tenho certeza que a gente vai, como grupo, tentar fazer o nosso melhor. Independentemente da equipe do outro lado, nós vamos tentar fazer o nosso melhor juntas — afirmou Macris.

O Praia venceu os dois primeiros jogos do torneio internacional, ficando com seis pontos e em primeiro no Grupo B. O Conegliano joga às 17h e pode empatar, fazendo com que o confronto de quinta defina o primeiro e o segundo lugar.

✅Ficha técnica

Mundial de Clubes

Praia Clube x Conegliano

📆 Data e hora: quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, às 13h30 (de Brasília);

📍 Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Cazé TV e Volleyball World TV (VBTV)