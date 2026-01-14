menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Chile e Espanha avançam às semifinais da Kings World Cup; veja resultados

Alemanha e Estados Unidos se despediram da competição nesta quarta-feira (14)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 14/01/2026
22:11
Chile está na semifinal da Kings World Cup (Foto: Reprodução)
Chile está na semifinal da Kings World Cup (Foto: Reprodução)
Nesta quarta-feira (14), a Trident Arena, em Guarulhos (SP), recebeu os dois últimos jogos válidos pelas quartas de final da Kings World Cup. Chile e Espanha foram as seleções que cravaram seus nomes nas vagas restantes das semifinais da competição, se juntando a Brasil e México.

O Chile começou a partida embalado e, aos sete minutos, há havia aberto 3 a 0 no placar, contando ainda com um "pênalti do presidente" convertido. Após isso, a Alemanha chegou a demonstrar uma reação, mas não foi capaz de conter a ofensiva chilena. Assim, a equipe sul-americana venceu a partida por 8 a 5.

Tradução: "Chile entra no Top 4 e amanhã jogará as semifinais"

No segundo jogo do dia, saíram dois gols logo no primeiro minuto, um para cada lado. Assim, parecia que a partida ia tomar contornos equilibrados. No entanto, a Espanha, mesmo após ter um de seus jogadores punido com o cartão vermelho, mostrou sua eficiência no ataque e se distanciou no placar. Com isso, o time espanhol superou os Estados Unidos por 9 a 3, avançando à semifinal da Kings World Cup.

Na semifinal, Chile e Espanha medem forças às 18h (de Brasília) desta quinta-feira (15), na Trident Arena, em Guarulhos (SP). Logo após, às 19h (de Brasília), é a vez de México e Brasil batalharem por uma vaga na decisão.

Confira a agenda da Kings World Cup

Semifinais

  • Chile x Espanha - quinta-feira (15), às 18h (de Brasília)
  • México x Brasil - quinta-feira (15), às 19h (de Brasília)

Final da Copa do Mundo de Kings League

  • Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
Brasil vence Itália na Kings World Cup (Foto: Reprodução)

