Os brasileiros Evandro e Arthur Lanci enfrentam, neste domingo (16), os alemãos Henning e Wust pela terceira rodada do Grupo D no Mundial de Vôlei de Praia. Em Adelaide, na Austrália, os brasileiros voltam para a quadra a partir das 20h30 (de Brasília). ATUALIZAÇÃO: BRA 0 X 0 ALE

Na partida de estreia, os brasileiros superaram Mora e Lopez, da Nicarágua, sem sustos. O triunfo foi por 2 sets a 0, com as parciais de 21/12 e 21/10. Logo depois, Evandro e Arthur dominaram os argentinos Amieva/Bueno por 2 sets a 0, com parciais idênticas de 21/14

Acompanhe o jogo

*EM ATUALIZAÇÃO

Equipes em quadra para aquecimento

O ano de Evandro e Arthur Lanci

Evandro/Arthur abriram mão de algumas etapas do Circuito, a fim de chegarem bem fisicamente no Mundial. Mesmo assim, têm um ouro e duas pratas em etapas do Elite 16 e despontam como uma das duplas candidatas ao título da competição.

— Este ano, o Mundial acontece em um momento diferente. É final de temporada, estamos mais cansados. Mas isso não tira a importância. Fizemos uma preparação para chegar bem neste momento, junto com a nossa comissão técnica. Tenho certeza que nosso time está no melhor momento: eu, Arthur e Wallace (técnico). Estamos vindo de bons resultados. Agora, é manter essa pegada e conquistar mais resultados bons para o time e para o Brasil — analisou Evandro.

Evandro e Arthur Lanci no Elite 16 de João Pessoa (Foto: Volleyball World)

O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.