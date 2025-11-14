Sem sustos, Carol e Rebecca seguem 100% no Mundial de Vôlei de Praia
Brasileiras venceram dupla holandesa nesta sexta-feira (14)
Nesta sexta-feira (14), Carol Solberg e Rebecca Silva fizeram o segundo jogo da dupla no Mundial de Vôlei de Praia 2025, válido pelo Grupo B. Em Adelaide, na Austrália, as atletas não deram chances às adversárias e superaram as holandesas Konink e Poiesz por 2 sets a 0, nas parciais de 21/12 e 21/9. ➡️ Veja os lances do confronto
Carol foi a grande destaque da partida. A atleta, de 38 anos, marcou 22 pontos. Destes, 16 foram de ataque, dois de bloqueio e quatro aces. Rebecca, a "mão de pedra", foi caçada no saque adversário e teve uma ótima atuação na recepção.
Com o resultado, a parceria segue com 100% de aproveitamento. Na estreia, as brasileiras superaram Marwa e Nada, do Egito, com autoridade. O triunfo foi por 2 sets a 0, com as parciais de 21/7 e 21/8.
Como foi o jogo?
O início da partida deu a entender que o confronto seria equilibrado no placar. No entanto, não foi o que aconteceu. As brasileiras, empurradas por fortes ataques de Carol, se distanciaram no 6 a 4 e passaram a controlar as ações do duelo. Enquanto isso, Konink e Poiesz tinham dificuldades em ler o jogo adversário, com direito até a ataques de segunda da Carol. Assim, a dupla verde-amarela venceu a primeira parcial por 21 a 12.
O segundo set seguiu o mesmo roteiro. No início, as equipes se alternaram no placar, mas o Brasil tomou distância no 7 a 4 e não saiu mais do domínio da partida. Rebecca passou a ter mais oportunidades de ataque e aproveitou para colocar as bolas no chão. O saque também foi essencial para o bom desempenho da dupla. Carol e Rebecca fecharam a segunda parcial em um dominante 21 a 9 e conquistaram a sua segunda vitória em dois jogos no Mundial de Vôlei de Praia.
Próximo compromisso no Mundial de Vôlei de Praia
A dupla brasileira volta à ação neste domingo (16), às 19h30 (de Brasília). O duelo é contra Davidova e Khmil, da Ucrânia. A partida é válida pela terceira rodada do Grupo B, do qual Carol e Rebecca são cabeças de chave.
