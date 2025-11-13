Veja lances de Evandro/Arthur x Mora/Lopez no Mundial de Vôlei de Praia

Primeira dupla masculina do Brasil a entrar em quadra no Mundial de Vôlei de Praia 2025, Evandro e Arthur Lanci enfrentam os nicaraguenses Mora e Lopez. A partida acontece às 23h30 (de Brasília) desta quinta-feira (13). ATUALIZAÇÃO: BRA 2 X 0 NIC

Como está sendo a partida?

FIM DO SEGUNDO SET: BRA 21 X 10 NIC

Evandro fecha a parcial com um ataque para baixo na diagonal!!! Dominante, Brasil vence por 21 a 10!

Match point para o Brasil!

Mais um ace do Evandro!!!

Com saque para fora do adversário, Evandro e Arthur chegam ao 17 a 8

Brasil segue na frente! 15 a 7! Vamos!

Finalização inteligente de Evandro! 10 a 6

Evandro ataca para baixo!! Brasileiros têm 7 a 4

Arthur e Evandro deixam os adversários diminuírem a diferença para um ponto. 4 a 3

Ace de Arthur! Brasileiros abrem 2 a 0

Lindo encaixe de Arthur! Brasil é o primeiro a marcar no segundo set

FIM DO PRIMEIRO SET: BRA 21 X 12 NIC

Mais um ace do Evandro!!! Brasil vence a primeira parcial por 21 a 12

Ataque na rede dos nicaraguenses! Brasil tem o set point! 20 a 12

Agora, 17 a 11 para os brasileiros

Ponto de bloqueio adversário, mas o Brasil segue na frente por 15 a 9

Ataque forte de Arthur na diagonal longa! 11 a 7 para a dupla brasileira!

Ace!!! 7 a 4 para Evandro e Arthur Lanci

O Brasil abre 5 a 2! Vamos!!

Ponto de bloqueio do Evandro! 3 a 1 para o Brasil

Como Evandro/Arthur chegam ao Mundial de Vôlei de Praia?

Evandro/Arthur abriram mão de algumas etapas do Circuito, a fim de chegarem bem fisicamente no Mundial. Mesmo assim, têm um ouro e duas pratas em etapas do Elite 16 e despontam como uma das duplas candidatas ao título da competição.

— Este ano, o Mundial acontece em um momento diferente. É final de temporada, estamos mais cansados. Mas isso não tira a importância. Fizemos uma preparação para chegar bem neste momento, junto com a nossa comissão técnica. Tenho certeza que nosso time está no melhor momento: eu, Arthur e Wallace (técnico). Estamos vindo de bons resultados. Agora, é manter essa pegada e conquistar mais resultados bons para o time e para o Brasil — analisou Evandro.

Evandro em ação no Elite 16 (Foto: Volleyball World)

O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.