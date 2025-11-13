menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Veja lances de Evandro/Arthur x Mora/Lopez no Mundial de Vôlei de Praia

Jogo acontece nesta quinta-feira (13)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 13/11/2025
23:23
Atualizado há 2 minutos
Evandro e Arthur vencem no Elite 16 do Rio de Janeiro (Foto: Reprodução/Volleyballworld)
imagem cameraEvandro e Arthur vencem no Elite 16 do Rio de Janeiro (Foto: Volleyball World)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Primeira dupla masculina do Brasil a entrar em quadra no Mundial de Vôlei de Praia 2025, Evandro e Arthur Lanci enfrentam os nicaraguenses Mora e Lopez. A partida acontece às 23h30 (de Brasília) desta quinta-feira (13). ATUALIZAÇÃO: BRA 2 X 0 NIC

continua após a publicidade

Como está sendo a partida?

FIM DO SEGUNDO SET: BRA 21 X 10 NIC

  • Evandro fecha a parcial com um ataque para baixo na diagonal!!! Dominante, Brasil vence por 21 a 10!
  • Match point para o Brasil!
  • Mais um ace do Evandro!!!
  • Com saque para fora do adversário, Evandro e Arthur chegam ao 17 a 8
  • Brasil segue na frente! 15 a 7! Vamos!
  • Finalização inteligente de Evandro! 10 a 6
  • Evandro ataca para baixo!! Brasileiros têm 7 a 4
  • Arthur e Evandro deixam os adversários diminuírem a diferença para um ponto. 4 a 3
  • Ace de Arthur! Brasileiros abrem 2 a 0
  • Lindo encaixe de Arthur! Brasil é o primeiro a marcar no segundo set

FIM DO PRIMEIRO SET: BRA 21 X 12 NIC

  • Mais um ace do Evandro!!! Brasil vence a primeira parcial por 21 a 12
  • Ataque na rede dos nicaraguenses! Brasil tem o set point! 20 a 12
  • Agora, 17 a 11 para os brasileiros
  • Ponto de bloqueio adversário, mas o Brasil segue na frente por 15 a 9
  • Ataque forte de Arthur na diagonal longa! 11 a 7 para a dupla brasileira!
  • Ace!!! 7 a 4 para Evandro e Arthur Lanci
  • O Brasil abre 5 a 2! Vamos!!
  • Ponto de bloqueio do Evandro! 3 a 1 para o Brasil

➡️ Multicampeão, Evandro revela o que o move no vôlei de praia: 'A tão sonhada'

➡️ Veja lances de Thâmela/Vic x Gaona/Allcca no Mundial de Vôlei de Praia

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como Evandro/Arthur chegam ao Mundial de Vôlei de Praia?

Evandro/Arthur abriram mão de algumas etapas do Circuito, a fim de chegarem bem fisicamente no Mundial. Mesmo assim, têm um ouro e duas pratas em etapas do Elite 16 e despontam como uma das duplas candidatas ao título da competição.

— Este ano, o Mundial acontece em um momento diferente. É final de temporada, estamos mais cansados. Mas isso não tira a importância. Fizemos uma preparação para chegar bem neste momento, junto com a nossa comissão técnica. Tenho certeza que nosso time está no melhor momento: eu, Arthur e Wallace (técnico). Estamos vindo de bons resultados. Agora, é manter essa pegada e conquistar mais resultados bons para o time e para o Brasil — analisou Evandro.

continua após a publicidade
evandro e arthur - Elite 16 (Foto: Volleyball World)
Evandro em ação no Elite 16 (Foto: Volleyball World)

O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias