Multicampeão, Evandro revela o que o move no vôlei de praia: 'A tão sonhada'

As duas maiores honrarias que um jogador de vôlei de praia pode conquistar são o título de Campeonato Mundial e, claro, o ouro olímpico. Evandro atingiu a primeira meta em 2017, ao lado de André. Agora, junto de Arthur Lanci, entre os dias 13 e 23 de novembro, tem a oportunidade de somar mais um ouro a essa coleção. Já o segundo objetivo ainda está em jogo na carreira do atleta, de 35 anos.

— Sem dúvida nenhuma, a busca da medalha olímpica é o que me move no esporte. É um sonho que eu tenho — afirmou o atleta, em entrevista exclusiva ao Lance!

Evandro, neste ano, vai para seu quarto ciclo olímpico. Com três participações em Olimpíadas, o melhor resultado do jogador foi um quinto lugar, em Paris 2024, após ele e Arthur caírem nas quartas de final. A parceria entre os dois começou nos primeiros meses de 2023. Desde então, a conexão só aumenta, e é mais um motivo de Evandro seguir firme no esporte.

— Além da busca da medalha, o Arthur também me move no esporte. Ele é um "moleque" muito gente boa, um profissional excelente. Venho cuidando bastante do extra-quadra dele, e ele vem me ajudando bastante. Mas, sem dúvida nenhuma, nós trabalhamos em prol da tão sonhada medalha olímpica — disse Evandro.

Evandro e Arthur foram campeões do Elite 16 em João Pessoa (Foto: Volleyball World)

Como a dupla chega ao Mundial de Vôlei de Praia?

Evandro e Arthur abriram mão de algumas etapas do Circuito, a fim de chegarem bem fisicamente no Mundial. Mesmo assim, têm um ouro e duas pratas em etapas do Elite 16 e despontam como uma das duplas candidatas ao título da competição.

— Este ano, o Mundial acontece em um momento diferente. É final de temporada, estamos mais cansados. Mas isso não tira a importância. Fizemos uma preparação para chegar bem neste momento, junto com a nossa comissão técnica. Tenho certeza que nosso time está no melhor momento: eu, Arthur e Wallace (técnico). Estamos vindo de bons resultados. Agora, é manter essa pegada e conquistar mais resultados bons para o time e para o Brasil — analisou Evandro.

Estreia de Evandro e Arthur no Mundial

A dupla é cabeça de chave do Grupo D do Mundial de Vôlei de Praia. Evandro e Arthur terão pela frente equipes da Alemanha, Argentina e Nicarágua. A estreia é nesta quinta-feira (13), às 23h30 (de Brasília), contra os nicaraguenses Mora e Lopez. O Lance! acompanha em tempo real.