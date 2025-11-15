menu hamburguer
Mais Esportes

AO VIVO: Acompanhe Duda/Ana Patrícia x Okla/Lunio no Mundial de Vôlei de Praia

Jogo acontece neste sábado (15)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 15/11/2025
00:21
Atualizado há 0 minutos
Duda e Ana Patrícia no Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball World)
imagem cameraDuda e Ana Patrícia no Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball World)
Na madrugada deste sábado (15), Duda/Ana Patrícia enfrentam as polonesas Okla/Lunio pela segunda rodada do Grupo F do Mundial de Vôlei de Praia. Em Adelaide, na Austrália, partida acontece às 00h30 (de Brasília). ATUALIZAÇÃO: BRA 1 X 0 POL

Na estreia, a dupla brasileira venceu por 2 sets a 0 as donas da casa Phillips e Mears, nas parciais de 21/16 e 21/19.

Também às 00h30 (de Brasília), George e Saymon medem forças com os australianos Burnett e Hodges. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo C. Os brasileiros também venceram no primeiro jogo. ATUALIZAÇÃO: BRA 0 X 1 AUS

Como está sendo o jogo?

  • Manchete de segunda inteligente de Vic! 13 a 11 para o Brasil
  1. Vantagem brasileira volta a ser de apenas um ponto. 11 a 10
  • Mais um block! Agora, 10 a 7
  • Ana Patrícia no bloqueio! 8 a 6 para as brasileiras!!!!
  1. Polônia vence por 5 a 3
  1. Polonesas abrem 3 a 1; Duda e Ana Patrícia deixam o ritmo baixar
  • Duda e Ana Patrícia logo empatam
  1. Holandesas marcam o primeiro ponto do segundo set e lideram de forma inédita na partida

FIM DO PRIMEIRO SET: BRA 21 X 14 POL

  • Duda fecha o primeiro set com ataque para baixo! 21 a 14! Vamos, Brasil!
  • Duda e Ana Patrícia chegam ao 19 a 13
  • Largada por cima do bloqueio! Brasil vence por 18 a 11
  • Ace de Ana Patrícia!!! Agora, 16 a 8
  • Brasil tem grande vantagem! 12 a 6
  1. Ana Patrícia quina o passe, e as polonesas chegam ao sexto ponto. 9 a 6
  • Encaixe inteligente de Ana Patrícia! 8 a 4
  • Duda potente na diagonal! 6 a 3 para as brasileiras
  • 4 a 2 para o Brasil!
  • Ataque de Ana Patrícia! O primeiro ponto é brasileiro!

🟢 Bola no ar! Começa o jogo. Vamos, Brasil!

  • Equipes em quadra para aquecimento

O ano de Duda/Ana Patrícia

Após o ouro olímpico em Paris 2024, sobre as canadenses Melissa e Brandie, Duda e Ana Patrícia passaram por altos e baixos, devido a questões médicas. Entre o fim de 2024 e o início de 2025, Ana Patrícia enfrentou uma hérnia de disco e ficou afastada por três meses. Já no primeiro semestre deste ano, ela teve uma lesão na coxa que a deixou de fora por mais dois meses. Ao longo do ano, a dupla também passou por dilemas de saúde mental.

— Esse ano foi muito difícil para nós. Estar aqui já é uma verdadeira vitória (…) Estamos aqui para aproveitar; obviamente queremos o resultado, mas também estamos tentando pensar jogo a jogo e passo a passo — disse Ana Patrícia.

Duda e Ana Patrícia no Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball World)
Duda e Ana Patrícia no Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball World)

O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.

