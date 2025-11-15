AO VIVO: Acompanhe Duda/Ana Patrícia x Okla/Lunio no Mundial de Vôlei de Praia
Jogo acontece neste sábado (15)
- Matéria
- Mais Notícias
Na madrugada deste sábado (15), Duda/Ana Patrícia enfrentam as polonesas Okla/Lunio pela segunda rodada do Grupo F do Mundial de Vôlei de Praia. Em Adelaide, na Austrália, partida acontece às 00h30 (de Brasília). ATUALIZAÇÃO: BRA 1 X 0 POL
Sem sustos, Carol e Rebecca seguem 100% no Mundial de Vôlei de Praia
Mais Esportes
Veja lances de Carol/Rebecca x Konink/Poiesz no Mundial de Vôlei de Praia
Mais Esportes
Veteranas, Carol e Rebecca avaliam dificuldade do Mundial de Vôlei de Praia
Mais Esportes
Na estreia, a dupla brasileira venceu por 2 sets a 0 as donas da casa Phillips e Mears, nas parciais de 21/16 e 21/19.
Também às 00h30 (de Brasília), George e Saymon medem forças com os australianos Burnett e Hodges. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo C. Os brasileiros também venceram no primeiro jogo. ATUALIZAÇÃO: BRA 0 X 1 AUS
Como está sendo o jogo?
- Manchete de segunda inteligente de Vic! 13 a 11 para o Brasil
- Vantagem brasileira volta a ser de apenas um ponto. 11 a 10
- Mais um block! Agora, 10 a 7
- Ana Patrícia no bloqueio! 8 a 6 para as brasileiras!!!!
- Polônia vence por 5 a 3
- Polonesas abrem 3 a 1; Duda e Ana Patrícia deixam o ritmo baixar
- Duda e Ana Patrícia logo empatam
- Holandesas marcam o primeiro ponto do segundo set e lideram de forma inédita na partida
FIM DO PRIMEIRO SET: BRA 21 X 14 POL
- Duda fecha o primeiro set com ataque para baixo! 21 a 14! Vamos, Brasil!
- Duda e Ana Patrícia chegam ao 19 a 13
- Largada por cima do bloqueio! Brasil vence por 18 a 11
- Ace de Ana Patrícia!!! Agora, 16 a 8
- Brasil tem grande vantagem! 12 a 6
- Ana Patrícia quina o passe, e as polonesas chegam ao sexto ponto. 9 a 6
- Encaixe inteligente de Ana Patrícia! 8 a 4
- Duda potente na diagonal! 6 a 3 para as brasileiras
- 4 a 2 para o Brasil!
- Ataque de Ana Patrícia! O primeiro ponto é brasileiro!
🟢 Bola no ar! Começa o jogo. Vamos, Brasil!
- Equipes em quadra para aquecimento
➡️ Em ano conturbado, Duda e Ana Patrícia buscam voltar ao topo no Mundial de Vôlei de Praia
➡️ Duda e Ana Patrícia vencem na estreia do Mundial de Vôlei de Praia
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O ano de Duda/Ana Patrícia
Após o ouro olímpico em Paris 2024, sobre as canadenses Melissa e Brandie, Duda e Ana Patrícia passaram por altos e baixos, devido a questões médicas. Entre o fim de 2024 e o início de 2025, Ana Patrícia enfrentou uma hérnia de disco e ficou afastada por três meses. Já no primeiro semestre deste ano, ela teve uma lesão na coxa que a deixou de fora por mais dois meses. Ao longo do ano, a dupla também passou por dilemas de saúde mental.
— Esse ano foi muito difícil para nós. Estar aqui já é uma verdadeira vitória (…) Estamos aqui para aproveitar; obviamente queremos o resultado, mas também estamos tentando pensar jogo a jogo e passo a passo — disse Ana Patrícia.
O Mundial de Vôlei de Praia
Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias