Nesta sexta-feira (14), Carol/Rebecca enfrentam as holandesas Konink/Poiesz, pela segunda rodada do Grupo B do Mundial de Vôlei de Praia. O jogo acontece às 21h30 (de Brasília), em Adelaide, na Austrália. O Lance! acompanha em tempo real.

Na partida de estreia, as brasileiras venceram Marwa e Nada, do Egito, com autoridade. O triunfo foi por 2 sets a 0, com as parciais de 21/7 e 21/8.

Como está sendo o jogo?

Carol e Rebecca abrem 11 a 6. É isso, Brasil!

Carol em uma bonita diagonal! Brasil tem 8 a 6 no placar!

As brasileiras abrem 6 a 4

Lindo bloqueio de Carol leva o Brasil ao empate!

Ponto de ataque da Carol! Agora, 2 a 1 para Konink e Poiesz

O primeiro ponto é holandês, em uma largadinha

🟢 Bola no ar! Começa a partida. Vamos, Brasil!

Atletas estão sendo apresentadas

Partida começa em cinco minutos!

Equipes em quadra para aquecimento

O ano de Carol/Rebecca

A dupla disputa o Mundial como a número 2 do mundo, atrás apenas das também brasileiras Thâmela e Vic. Em etapas do Elite 16, principal categoria do Circuito Mundial, Carol e Rebecca, este ano, conquistaram um ouro e uma prata como melhores resultados. Ao Lance!, Rebecca fez o balanço da temporada da parceria.

— A gente começou muito bem o ano, oscilou um pouco e agora, nessa reta final, voltamos a ter uma consistência bem legal. Isso é normal pensando no equilíbrio do Circuito Mundial. O nível é muito alto; é claro que vencer sempre é o objetivo, mas estar ali entre os primeiros também é muito importante e acho que estamos conseguindo isso — analisou a cearense.

Carol e Rebecca vencem na estreia do Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Volleyball World)

Segundo a atleta, os treinos para o Mundial foram focados na preparação física. As jogadoras, junto à treinadora Letícia Pessoa, decidiram abrir mão da última etapa do Elite 16 para priorizar a competição mais importante do ano.

O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.