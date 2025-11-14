AO VIVO: Acompanhe Carol/Rebecca x Konink/Poiesz no Mundial de Vôlei de Praia
Jogo acontece nesta sexta-feira (14)
Nesta sexta-feira (14), Carol/Rebecca enfrentam as holandesas Konink/Poiesz, pela segunda rodada do Grupo B do Mundial de Vôlei de Praia. O jogo acontece às 21h30 (de Brasília), em Adelaide, na Austrália. O Lance! acompanha em tempo real.
Veteranas, Carol e Rebecca avaliam dificuldade do Mundial de Vôlei de Praia
Dupla em Paris 2024, André e George estrearam em lados opostos no Mundial de Vôlei de Praia
Duplas brasileiras pulverizam adversárias no Mundial de Vôlei de Praia
Na partida de estreia, as brasileiras venceram Marwa e Nada, do Egito, com autoridade. O triunfo foi por 2 sets a 0, com as parciais de 21/7 e 21/8.
Como está sendo o jogo?
- Carol e Rebecca abrem 11 a 6. É isso, Brasil!
- Carol em uma bonita diagonal! Brasil tem 8 a 6 no placar!
- As brasileiras abrem 6 a 4
- Lindo bloqueio de Carol leva o Brasil ao empate!
- Ponto de ataque da Carol! Agora, 2 a 1 para Konink e Poiesz
- O primeiro ponto é holandês, em uma largadinha
🟢 Bola no ar! Começa a partida. Vamos, Brasil!
- Atletas estão sendo apresentadas
- Partida começa em cinco minutos!
- Equipes em quadra para aquecimento
➡️ Veteranas, Carol e Rebecca avaliam dificuldade do Mundial de Vôlei de Praia
➡️ Duplas brasileiras pulverizam adversárias no Mundial de Vôlei de Praia
O ano de Carol/Rebecca
A dupla disputa o Mundial como a número 2 do mundo, atrás apenas das também brasileiras Thâmela e Vic. Em etapas do Elite 16, principal categoria do Circuito Mundial, Carol e Rebecca, este ano, conquistaram um ouro e uma prata como melhores resultados. Ao Lance!, Rebecca fez o balanço da temporada da parceria.
— A gente começou muito bem o ano, oscilou um pouco e agora, nessa reta final, voltamos a ter uma consistência bem legal. Isso é normal pensando no equilíbrio do Circuito Mundial. O nível é muito alto; é claro que vencer sempre é o objetivo, mas estar ali entre os primeiros também é muito importante e acho que estamos conseguindo isso — analisou a cearense.
Segundo a atleta, os treinos para o Mundial foram focados na preparação física. As jogadoras, junto à treinadora Letícia Pessoa, decidiram abrir mão da última etapa do Elite 16 para priorizar a competição mais importante do ano.
O Mundial de Vôlei de Praia
Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.
