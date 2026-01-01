menu hamburguer
Mais Esportes

Veja calendário completo da 'Copa do Mundo' de Kings League, no Brasil

Competição acontece em São Paulo

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Thiago Fernandes,
Dia 01/01/2026
18:18
Gramado da Kings League no Allianz Parque, estádio do Palmeiras
imagem cameraGramado da Kings League no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, teve custo milionário. (Foto: Mauricio Rummens/Kings League Brasil)
Em 2026, não terá somente a tradicional Copa do Mundo de Futebol da Fifa. Cerca de seis meses antes da competição, acontece a Kings World Cup Nations, considerada a Copa do Mundo da Kings League. No total, serão 20 seleções disputando a competição realizada em São Paulo, com final prevista para 17 de janeiro, na Allianz Arena. O Lance! traz o calendário completo da disputa.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O Brasil estreia na competição no sábado, dia 3 de janeiro, a partir das 18h (de Brasília). Integrante do Grupo D, o Brasil enfrenta Espanha, Catar e Peru.

A competição possui cinco etapas: fase de grupos, repescagem, quartas de final, semifinais e final. Na primeira, 20 equipes foram divididas em cinco grupos. Os primeiros colocados vão direto para as quartas de final, enquanto os segundos colocados e o terceiro colocado geral disputam uma repescagem, valendo três vagas. As demais seleções são eliminadas, dando início ao simples mata-mata.

➡️ Plataforma anuncia transmissão de eventos da Kings League de 2026; entenda

A competição tem transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da Kings League.

Fase de grupos da Copa do Mundo de Kings League

1ª rodada

Data e hora*PartidaGrupo

3 de janeiro, às 14h

Itália x França

Grupo C

3 de janeiro, às 15h

México x Arábia Saudita

Grupo E

3 de janeiro, às 16h

Chile x Holanda

Grupo A

3 de janeiro, às 17h

EUA x Japão

Grupo B

3 de janeiro, às 18h

Brasil x Espanha

Grupo D

4 de janeiro, às 14h

Índia x Indonésia

Grupo E

4 de janeiro, às 15h

Polônia x Argélia

Grupo C

4 de janeiro, às 16h

Alemanha x Argentina

Grupo B

4 de janeiro, às 17h

Catar x Peru

Grupo D

4 de janeiro, às 18h

Marrocos x Colômbia

Grupo A

2ª rodada

Data e hora*PartidaGrupo

5 de janeiro, às 18h

Polônia x Itália

Grupo C

5 de janeiro, às 19h

Colômbia x Holanda

Grupo A

6 de janeiro, às 18h

França x Argélia

Grupo C

6 de janeiro, às 19h

Espanha x Peru

Grupo D

7 de janeiro, às 18h

Chile x Marrocos

Grupo A

7 de janeiro, às 19h

Argentina x Japão

Grupo B

8 de janeiro, às 18h

Índia x México

Grupo E

8 de janeiro, às 19h

Catar x Brasil

Grupo D

9 de janeiro, às 18h

Arábia Saudita x Indonésia

Grupo E

9 de janeiro, às 19h

EUA x Alemanha

Grupo B

3ª rodada

Data e hora*PartidaGrupo

10 de janeiro, horário a definir

Marrocos x Holanda

Grupo A

10 de janeiro, horário a definir

Alemanha x Japão

Grupo B

10 de janeiro, horário a definir

Itália x Argélia

Grupo C

10 de janeiro, horário a definir

Brasil x Peru

Grupo D

10 de janeiro, horário a definir

México x Indonésia

Grupo E

11 de janeiro, horário a definir

Colômbia x Chile

Grupo A

11 de janeiro, horário a definir

Argentina x EUA

Grupo B

11 de janeiro, horário a definir

França x Polônia

Grupo C

11 de janeiro, horário a definir

Espanha x Catar

Grupo D

11 de janeiro, horário a definir

Arábia Saudita x Índia

Grupo E

*Horário de Brasília

Repescagem (last chance)

  • Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos

Quartas de final

  • Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos
  • Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos

Semifinais

  • Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League

  • Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido

