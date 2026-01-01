Veja calendário completo da 'Copa do Mundo' de Kings League, no Brasil
Competição acontece em São Paulo
Em 2026, não terá somente a tradicional Copa do Mundo de Futebol da Fifa. Cerca de seis meses antes da competição, acontece a Kings World Cup Nations, considerada a Copa do Mundo da Kings League. No total, serão 20 seleções disputando a competição realizada em São Paulo, com final prevista para 17 de janeiro, na Allianz Arena. O Lance! traz o calendário completo da disputa.
O Brasil estreia na competição no sábado, dia 3 de janeiro, a partir das 18h (de Brasília). Integrante do Grupo D, o Brasil enfrenta Espanha, Catar e Peru.
A competição possui cinco etapas: fase de grupos, repescagem, quartas de final, semifinais e final. Na primeira, 20 equipes foram divididas em cinco grupos. Os primeiros colocados vão direto para as quartas de final, enquanto os segundos colocados e o terceiro colocado geral disputam uma repescagem, valendo três vagas. As demais seleções são eliminadas, dando início ao simples mata-mata.
A competição tem transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da Kings League.
Fase de grupos da Copa do Mundo de Kings League
1ª rodada
|Data e hora*
|Partida
|Grupo
3 de janeiro, às 14h
Itália x França
Grupo C
3 de janeiro, às 15h
México x Arábia Saudita
Grupo E
3 de janeiro, às 16h
Chile x Holanda
Grupo A
3 de janeiro, às 17h
EUA x Japão
Grupo B
3 de janeiro, às 18h
Brasil x Espanha
Grupo D
4 de janeiro, às 14h
Índia x Indonésia
Grupo E
4 de janeiro, às 15h
Polônia x Argélia
Grupo C
4 de janeiro, às 16h
Alemanha x Argentina
Grupo B
4 de janeiro, às 17h
Catar x Peru
Grupo D
4 de janeiro, às 18h
Marrocos x Colômbia
Grupo A
2ª rodada
|Data e hora*
|Partida
|Grupo
5 de janeiro, às 18h
Polônia x Itália
Grupo C
5 de janeiro, às 19h
Colômbia x Holanda
Grupo A
6 de janeiro, às 18h
França x Argélia
Grupo C
6 de janeiro, às 19h
Espanha x Peru
Grupo D
7 de janeiro, às 18h
Chile x Marrocos
Grupo A
7 de janeiro, às 19h
Argentina x Japão
Grupo B
8 de janeiro, às 18h
Índia x México
Grupo E
8 de janeiro, às 19h
Catar x Brasil
Grupo D
9 de janeiro, às 18h
Arábia Saudita x Indonésia
Grupo E
9 de janeiro, às 19h
EUA x Alemanha
Grupo B
3ª rodada
|Data e hora*
|Partida
|Grupo
10 de janeiro, horário a definir
Marrocos x Holanda
Grupo A
10 de janeiro, horário a definir
Alemanha x Japão
Grupo B
10 de janeiro, horário a definir
Itália x Argélia
Grupo C
10 de janeiro, horário a definir
Brasil x Peru
Grupo D
10 de janeiro, horário a definir
México x Indonésia
Grupo E
11 de janeiro, horário a definir
Colômbia x Chile
Grupo A
11 de janeiro, horário a definir
Argentina x EUA
Grupo B
11 de janeiro, horário a definir
França x Polônia
Grupo C
11 de janeiro, horário a definir
Espanha x Catar
Grupo D
11 de janeiro, horário a definir
Arábia Saudita x Índia
Grupo E
*Horário de Brasília
Repescagem (last chance)
- Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos
Quartas de final
- Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos
- Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos
Semifinais
- Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos
Final da Copa do Mundo de Kings League
- Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
