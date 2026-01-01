Em 2026, não terá somente a tradicional Copa do Mundo de Futebol da Fifa. Cerca de seis meses antes da competição, acontece a Kings World Cup Nations, considerada a Copa do Mundo da Kings League. No total, serão 20 seleções disputando a competição realizada em São Paulo, com final prevista para 17 de janeiro, na Allianz Arena. O Lance! traz o calendário completo da disputa.

O Brasil estreia na competição no sábado, dia 3 de janeiro, a partir das 18h (de Brasília). Integrante do Grupo D, o Brasil enfrenta Espanha, Catar e Peru.

A competição possui cinco etapas: fase de grupos, repescagem, quartas de final, semifinais e final. Na primeira, 20 equipes foram divididas em cinco grupos. Os primeiros colocados vão direto para as quartas de final, enquanto os segundos colocados e o terceiro colocado geral disputam uma repescagem, valendo três vagas. As demais seleções são eliminadas, dando início ao simples mata-mata.

A competição tem transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da Kings League.

Fase de grupos da Copa do Mundo de Kings League

1ª rodada Data e hora* Partida Grupo 3 de janeiro, às 14h Itália x França Grupo C 3 de janeiro, às 15h México x Arábia Saudita Grupo E 3 de janeiro, às 16h Chile x Holanda Grupo A 3 de janeiro, às 17h EUA x Japão Grupo B 3 de janeiro, às 18h Brasil x Espanha Grupo D 4 de janeiro, às 14h Índia x Indonésia Grupo E 4 de janeiro, às 15h Polônia x Argélia Grupo C 4 de janeiro, às 16h Alemanha x Argentina Grupo B 4 de janeiro, às 17h Catar x Peru Grupo D 4 de janeiro, às 18h Marrocos x Colômbia Grupo A

2ª rodada Data e hora* Partida Grupo 5 de janeiro, às 18h Polônia x Itália Grupo C 5 de janeiro, às 19h Colômbia x Holanda Grupo A 6 de janeiro, às 18h França x Argélia Grupo C 6 de janeiro, às 19h Espanha x Peru Grupo D 7 de janeiro, às 18h Chile x Marrocos Grupo A 7 de janeiro, às 19h Argentina x Japão Grupo B 8 de janeiro, às 18h Índia x México Grupo E 8 de janeiro, às 19h Catar x Brasil Grupo D 9 de janeiro, às 18h Arábia Saudita x Indonésia Grupo E 9 de janeiro, às 19h EUA x Alemanha Grupo B

3ª rodada Data e hora* Partida Grupo 10 de janeiro, horário a definir Marrocos x Holanda Grupo A 10 de janeiro, horário a definir Alemanha x Japão Grupo B 10 de janeiro, horário a definir Itália x Argélia Grupo C 10 de janeiro, horário a definir Brasil x Peru Grupo D 10 de janeiro, horário a definir México x Indonésia Grupo E 11 de janeiro, horário a definir Colômbia x Chile Grupo A 11 de janeiro, horário a definir Argentina x EUA Grupo B 11 de janeiro, horário a definir França x Polônia Grupo C 11 de janeiro, horário a definir Espanha x Catar Grupo D 11 de janeiro, horário a definir Arábia Saudita x Índia Grupo E

*Horário de Brasília

Repescagem (last chance)

Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos

Quartas de final

Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos

Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos

Semifinais

Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League