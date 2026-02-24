Bruna Takahashi se despede das duplas femininas no Grand Smash de Singapura

A brasileira Bruna Takahashi foi eliminada nas oitavas de final da chave de duplas femininas do Grand Smash de Singapura. Nesta terça-feira (24), ao lado da austríaca Sofia Polcanova, ela perdeu de virada para a dupla chinesa Kuai Man e Chen Yi por 3 sets a 1, parciais de 11/7, 6/11, 5/11 e 4/11.

continua após a publicidade

➡️Bia Haddad cai na estreia do WTA de Mérida e amplia sequência negativa

➡️Loio no Lance! João Fonseca foi da frustração nas simples ao alívio nas duplas

A dupla alcançou as oitavas de final após vitória na estreia diante das eslovacas Barbora Varady e Tatian Kukulkova por 3 a 0, em 20 minutos de partida, no último domingo (22). Bruna também disputou a chave de simples em Singapura, mas foi eliminada na estreia para a japonesa Hina Hayata, por 3 sets a 2.

Apesar dos reveses nas chaves femininas, Bruna segue em Singapura na disputa das duplas mistas, ao lado de Hugo Calderano. Parceria número 5 do mundo, os dois estrearam direto na segunda rodada com vitória avassaladora sobre os egípcios Youssef Abdelaziz e Mariam Alhoudaby, por 3 sets a 0 (11/1, 13/11 e 11/3). O próximo desafio está previsto para esta quarta-feira (25), contra os indianos Manush Shah e Diya Chitale.

continua após a publicidade

🤑🏓Aposte em quem vencerá o WTT de Singapura!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Brasileira foi eliminada na chave de duplas feminina (Foto: WTT)

Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka se despedem

Representantes do Brasil na chave de duplas masculina em Singapura, Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka também caíram nas oitavas de final. Após estreia com vitória sobre os anfitriões Yang Ze Yi e Tan Nicholas, eles foram superados por 3 a 0 (11/7, 11/5 e 11/9) pelos indianos Manav Thakkar e Manush Shar, nesta terça (24).

continua após a publicidade

O Smash de Singapura

O Singapura Smash é um dos principais torneios do calendário mundial de tênis de mesa. O evento reúne todos os jogadores do top-10 dos rankings masculino e feminino e é crucial na corrida por pontos, distribuindo até 2 mil pontos no ranking da ITTF aos campeões, a pontuação máxima do circuito da World Table Tennis (WTT).

Além disso, a competição oferece uma premiação total de US$ 1,55 milhão (cerca de 8 milhões de reais). O torneio se estende até o dia 1º de março e, a partir das quartas de final, os jogos de simples serão disputados em melhor de sete sets, elevando a exigência técnica e física dos atletas.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico