A DAZN anunciou a aquisição dos direitos de transmissão das competições da Kings League do ano que vem. Maior competição, a Kings World Cup Nations 2026 vai acontecer de 3 a 17 de janeiro no Brasil e poderá ser acompanhada "gratuitamente na maioria dos mercados internacionais, com exceção da França, onde estará incluída na oferta paga". A descrição foi revelada pela própria plataforma.

A Kings World Cup Nations reunirá 20 seleções nacionais e terá 250 dos melhores jogadores da modalidade, liderados por streamers, criadores de conteúdos e ícones do futebol internacional. O Brasil, atual campeão, defenderá o título como país anfitrião, com a fase final programada para 17 de janeiro no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

- A ambição da DAZN é tornar-se a casa global do futebol, e a Kings League representa o tipo de inovação que os adeptos procuram no desporto - afirmou Shay Segev, CEO do DAZN Group.

Do outro lado, Djamel Agaoua, CEO da Kings League, celebra o crescimento da marca.

- A Kings League revolucionou o entretenimento desportivo, afirmando-se em apenas três anos como a principal marca desportiva liderada por criadores de conteúdo, com competições em sete grandes mercados e dois Campeonatos do Mundo. A DAZN irá levar a nossa marca revolucionária de futebol a audiências de todo o planeta, garantindo que milhões de lares possam acompanhar a Kings World Cup Nations e o restante calendário de competições em 2026 - destacou.

