Na madrugada desta quarta-feira (19), André/Renato enfrentam os austríacos Hammarberg/Berger T., em partida que vale vaga nas oitavas de final do Mundial de Vôlei de Praia. O jogo acontece à 00h (de Brasília), em Adelaide, na Austrália. ATUALIZAÇÃO: BRA 1 X 0 AUT

André e Renato se classificaram para o mata-mata no primeiro lugar do Grupo C, que também contava com George e Saymon. Até aqui, a dupla brasileira soma apenas uma derrota, justamente para os compatriotas, em três jogos disputados na competição.

Como está sendo a partida?

Ace de André com ajuda da rede. Brasil tem um ponto de vantagem, no 5 a 4

Renato na diagonal longa! Tudo igual, 3 a 3

Segundo set começa com erro de saque brasileiro

FIM DO PRIMEIRO SET: BRA 1 X 0 AUT

Renato ataca firme no bloqueio, e o Brasil vence por 21 a 15! Vamos!!!

Brasil tem o set point!!!! 20 a 15

Agora, 17 a 13 para o Brasil! Vamos!

Brasileiros disparam!!! 14 a 10, na passagem de André pelo saque

Saque na rede do adversário. Brasil vence por 11 a 10

Áustria erra, e os brasileiros viram! Vamos!!!

Ataque para o chão! Brasil empata no oitavo ponto

Renato ataca para fora, e a Áustria abre 7 a 5

Jogo começa equilibrado. Agora, 4 a 4

Renato na paralela! 3 a 2 para o Brasil

Primeiro ponto do jogo é austríaco, de bloqueio

🟢 BOLA NO AR! Começa a partida. Vamos, Brasil!

Atletas sendo apresentados

Jogadores em quadra para aquecimento

Resultados do primeiro dia de eliminatórias

As primeiras horas desta terça-feira (18) reservaram fortes emoções para o Brasil. Duda e Ana Patrícia foram as primeiras a avançar no torneio. No duelo, a análise estatística mostrou um dado incomum: ambas terminaram com idênticos 17 pontos, sendo 14 de ataque para cada uma. A diferença ficou na origem dos três pontos restantes: Ana Patrícia fez três pontos de bloqueio, enquanto Duda conquistou três pontos de saque. O próximo confronto da dupla será às 1h (de Brasília) na quinta (20), contra as norte-americanas Donlin e Denaburg, 13º lugar no ranking da FIVB.

Ainda na terça, George e Saymon se despediram da competição ao perderem para a dupla do Catar por dois sets a zero. O confronto era considerado de alto risco, pois os cataris eram favoritos, tendo vencido seis dos últimos oito torneios. As parciais terminaram em 21/23 e 20/22, demonstrando o esforço dos brasileiros. Contudo, os adversários garantiram a vitória com estratégia, destacando-se nos pontos de bloqueio e aproveitando os erros de George e Saymon.

O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.