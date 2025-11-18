Brasileiros buscam oitavas do Mundial de Vôlei de Praia; veja os adversários
Todas as quatro duplas jogam nesta quarta (19)
Quatro duplas brasileiras disputam, na madrugada de terça (18) para quarta-feira (19), as vagas nas oitavas de final do Mundial de Vôlei de Praia, realizado em Adelaide, Austrália. Duda e Ana Patrícia já garantiram a classificação nesta terça (18) ao vencerem a dupla porto-riquenha Gonzalez e Navas por dois a zero. George e Saymon, no masculino, foram eliminados após derrota para os cataris Cheriff e Ahmad.
Programação dos jogos:
- 00h - André/Renato x Hammarberg/Berger T.
- 1h - Thâmela/Vic x Placette/Richard
- 1h - Evandro/Arthur Lanci x Fuller/O' Dea B.
- 5h30 - Carol/Rebecca x Fleming/Fejes
✅Ficha técnica
Mundial de Vôlei de Praia - Rodada de 32
📆 Data: terça e quarta-feira, 18 a 19 de novembro de 2025;
📍 Local: Adelaide, na Austrália;
📺 Onde assistir: SporTV 2 e no streaming Volleyball World TV (VBTV).
Entre os homens, Evandro e Arthur Lanci avançaram após vitória de virada sobre os alemães Henning e Wust e agora enfrentam os australianos Fuller/O' Dea B. André e Renato lideraram o Grupo C e buscarão as oitavas contra os poloneses Hammarberg e Berger T.
Já no mata-mata feminino, Thâmela e Vic se classificaram na liderança do Grupo A, após vitória sobre as ucranianas Lazarenko e Romaniuk, e agora enfrentam as francesas Placette e Richard. Carol e Rebecca terminaram na ponta do Grupo B, com 100% de aproveitamento, e encaram as anfitriãs australianas Fleming e Fejes.
Vitória e Hegê, últimas colocadas do Grupo C, pararam na primeira fase.
Resultados do primeiro dia de eliminatórias
As primeiras horas desta terça-feira (18) reservaram fortes emoções para o Brasil. Duda e Ana Patrícia foram as primeiras a avançar no torneio. No duelo, a análise estatística mostrou um dado incomum: ambas terminaram com idênticos 17 pontos, sendo 14 de ataque para cada uma. A diferença ficou na origem dos três pontos restantes: Ana Patrícia fez três pontos de bloqueio, enquanto Duda conquistou três pontos de saque. O próximo confronto da dupla será às 1h (de Brasília) na quinta (20), contra as norte-americanas Donlin e Denaburg, 13º lugar no ranking da FIVB.
Ainda na terça, George e Saymon se despediram da competição ao perderem para a dupla do Catar por dois sets a zero. O confronto era considerado de alto risco, pois os cataris eram favoritos, tendo vencido seis dos últimos oito torneios. As parciais terminaram em 21/23 e 20/22, demonstrando o esforço dos brasileiros. Contudo, os adversários garantiram a vitória com estratégia, destacando-se nos pontos de bloqueio e aproveitando os erros de George e Saymon.
