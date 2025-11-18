Brasileiros buscam oitavas do Mundial de Vôlei de Praia; veja os adversários

Quatro duplas brasileiras disputam, na madrugada de terça (18) para quarta-feira (19), as vagas nas oitavas de final do Mundial de Vôlei de Praia, realizado em Adelaide, Austrália. Duda e Ana Patrícia já garantiram a classificação nesta terça (18) ao vencerem a dupla porto-riquenha Gonzalez e Navas por dois a zero. George e Saymon, no masculino, foram eliminados após derrota para os cataris Cheriff e Ahmad.

Programação dos jogos:

00h - André/Renato x Hammarberg/Berger T. 1h - Thâmela/Vic x Placette/Richard 1h - Evandro/Arthur Lanci x Fuller/O' Dea B. 5h30 - Carol/Rebecca x Fleming/Fejes

✅Ficha técnica

Mundial de Vôlei de Praia - Rodada de 32

📆 Data: terça e quarta-feira, 18 a 19 de novembro de 2025;

📍 Local: Adelaide, na Austrália;

📺 Onde assistir: SporTV 2 e no streaming Volleyball World TV (VBTV).

Entre os homens, Evandro e Arthur Lanci avançaram após vitória de virada sobre os alemães Henning e Wust e agora enfrentam os australianos Fuller/O' Dea B. André e Renato lideraram o Grupo C e buscarão as oitavas contra os poloneses Hammarberg e Berger T.

Já no mata-mata feminino, Thâmela e Vic se classificaram na liderança do Grupo A, após vitória sobre as ucranianas Lazarenko e Romaniuk, e agora enfrentam as francesas Placette e Richard. Carol e Rebecca terminaram na ponta do Grupo B, com 100% de aproveitamento, e encaram as anfitriãs australianas Fleming e Fejes.

Vitória e Hegê, últimas colocadas do Grupo C, pararam na primeira fase.

Evandro e Arthur Lanci se classificam para o mata-mata do Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Voleyball World)

Resultados do primeiro dia de eliminatórias

As primeiras horas desta terça-feira (18) reservaram fortes emoções para o Brasil. Duda e Ana Patrícia foram as primeiras a avançar no torneio. No duelo, a análise estatística mostrou um dado incomum: ambas terminaram com idênticos 17 pontos, sendo 14 de ataque para cada uma. A diferença ficou na origem dos três pontos restantes: Ana Patrícia fez três pontos de bloqueio, enquanto Duda conquistou três pontos de saque. O próximo confronto da dupla será às 1h (de Brasília) na quinta (20), contra as norte-americanas Donlin e Denaburg, 13º lugar no ranking da FIVB.

Ainda na terça, George e Saymon se despediram da competição ao perderem para a dupla do Catar por dois sets a zero. O confronto era considerado de alto risco, pois os cataris eram favoritos, tendo vencido seis dos últimos oito torneios. As parciais terminaram em 21/23 e 20/22, demonstrando o esforço dos brasileiros. Contudo, os adversários garantiram a vitória com estratégia, destacando-se nos pontos de bloqueio e aproveitando os erros de George e Saymon.