Duda e Ana Patrícia avançam às oitavas no Mundial de Vôlei de Praia

Na madrugada desta terça-feira (18), a dupla brasileira Duda e Ana Patrícia garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial de Vôlei de Praia, disputado em Adelaide, na Austrália. Elas venceram as porto-riquenhas Gonzalez e Navas por dois sets a zero, na fase de 32 do torneio.

Como foi a partida?

As parciais foram de 24/22 e 21/19 e o confronto foi bastante acirrado, dando trabalho para as brasileiras número oito no ranking mundial em ambos os sets, sendo decididos pela diferença mínima de dois pontos. Em momentos cruciais, as brasileiras conseguiram manter a calma para fechar o jogo e assegurar a classificação. Numa análise geral, Duda e Ana Patrícia foram superiores nos pontos de ataque e de saque. Enquanto, Gonzalez e Navas souberam aproveitar os pontos de bloqueio e os erros das brasileiras para anotar 13 pontos.

A análise estatística das jogadoras revelou um dado incomum: Duda e Ana Patrícia terminaram o duelo com idênticos 17 pontos cada. A distribuição também foi similar, com 14 pontos de ataque para ambas. A diferença ficou na origem dos três pontos restantes: Ana Patrícia anotou três pontos de bloqueio, enquanto Duda conquistou três pontos de saque.

As norte-americanas Donlin e Denaburg, número 13 do mundo pelo ranking da FIVB são as próximas adversárias das brasileiras. O confronto será às 1h (de Brasília) na próxima quinta (20). A classificação de Donlin e Denaburg veio após vencerem a dupla Anouk e Zoé, da Suíça, por dois sets a um (16/21, 21/16 e 15/11).

Ana Patrícia comemorando vitória sobre as porto-riquenhas no Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Voleyball World)

Situação das outras duplas

No torneio masculino, George e Saymon foram eliminados após perderem para os catarianos Cherif e Ahmed por dois a zero (parciais de 21/23 e 20/22). Os brasileiros haviam avançado da primeira fase com duas vitórias e uma derrota, mas não superaram a dupla do Catar, que é medalhista olímpica.

Outras quatro duplas brasileiras competem na madrugada desta terça (18) para quarta-feira (19) dando sequência à participação do país na competição. A maratona de jogos começa à 00h (de Brasília), quando André e Renato enfrentam os austríacos Hammarberg e Berger.

Na sequência, à 1h (de Brasília), Thamela e Vic jogam contra as francesas Placette e Richard. No mesmo horário, Evandro e Arthur encaram os anfitriões australianos Fuller e O' Dea B. Carol e Rebecca completam a jornada, por volta das 6h (de Brasília), em duelo também contra uma dupla da Austrália.