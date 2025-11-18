Com clima tenso, George e Saymon se despedem do Mundial de Vôlei de Praia

Nem tudo são flores e os brasileiros George e Saymon podem confirmar isso. Eles foram os primeiros do país a serem eliminados no mata-mata do Mundial de Vôlei de Praia. A dupla caiu logo na primeira eliminatória, superada pelos cataris Cherif e Ahmed.

Antes mesmo de começar, o confronto já era considerado de alto risco, pois os atletas do Catar eram favoritos, tendo vencido seis dos últimos oito torneios disputados.

Como foi o jogo?

As parciais terminaram em 21/23 e 20/22. O placar, decidido por uma diferença mínima de apenas dois pontos em ambos os sets, demonstrou o esforço de George e Saymon em buscar o resultado. Contudo, com muita estratégia, os cataris garantiram a vitória, destacando-se nos pontos de bloqueio e aproveitando os erros dos adversários, sobre os quais anotaram 11 pontos. Nem mesmo o melhor desempenho dos brasileiros no segundo set foi suficiente para levar a partida a um tie-break.

Apesar da derrota, George foi o principal destaque ofensivo da partida, com 24 pontos de ataque, três de bloqueio e um de saque. A trajetória da parceria no torneio incluiu uma vitória na estreia contra os compatriotas André e Renato, uma derrota em três sets para os anfitriões Burnett e Hodges, e uma recuperação na rodada final contra os suecos, atuais campeões olímpicos, Ahman e Hellvig, garantindo assim a passagem para as eliminatórias.

George e Saymon são eliminados no Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball World)

Duda e Ana Patrícia avançam às oitavas

Também nesta madrugada, a dupla brasileira Duda e Ana Patrícia garantiu sua vaga nas oitavas de final do Mundial de Vôlei de Praia. Elas venceram as porto-riquenhas Gonzalez e Navas por dois sets a zero, na fase de 32 do torneio.

As parciais foram de 24/22 e 21/19 e o confronto foi bastante acirrado, dando trabalho para as brasileiras número oito no ranking mundial em ambos os sets, sendo decididos pela diferença mínima de dois pontos. Em momentos cruciais, as brasileiras conseguiram manter a calma para fechar o jogo e assegurar a classificação. Numa análise geral, Duda e Ana Patrícia foram superiores nos pontos de ataque e de saque. Enquanto, Gonzalez e Navas souberam aproveitar os pontos de bloqueio e os erros das brasileiras para anotar 13 pontos.

As norte-americanas Donlin e Denaburg, número 13 do mundo pelo ranking da FIVB são as próximas adversárias das brasileiras. O confronto será às 1h (de Brasília) na próxima quinta (20). A classificação de Donlin e Denaburg veio após vencerem a dupla Anouk e Zoé, da Suíça, por dois sets a um (16/21, 21/16 e 15/11).

Outras duplas seguem na disputa

Outras quatro duplas brasileiras competem na madrugada desta terça (18) para quarta-feira (19) dando sequência à participação do país na competição. A maratona de jogos começa à 00h (de Brasília), quando André e Renato enfrentam os austríacos Hammarberg e Berger.

Na sequência, à 1h (de Brasília), Thamela e Vic jogam contra as francesas Placette e Richard. No mesmo horário, Evandro e Arthur encaram os anfitriões australianos Fuller e O' Dea B. Carol e Rebecca completam a jornada, por volta das 6h (de Brasília), em duelo também contra uma dupla da Austrália.