Multimedalhista olímpico se desfaz de suas medalhas de ouro

Em uma atitude surpreendente, o multimedalhista olímpico Ryan Lochte colocou em leilão suas três medalhas de ouro conquistadas nos Jogos de Atenas 2004, Pequim 2008 e Rio 2016. O anúncio foi feito por meio de um vídeo nas redes sociais da Goldin, plataforma especializada na venda de itens colecionáveis esportivos de alto valor.
As medalhas, que simbolizam as maiores glórias do nadador, que batia de frente com o astro Michael Phelps, integram o leilão de elite da Goldin desde a última quarta-feira (10), com lances iniciais fixados em 20 mil dólares (aproximadamente R$ 107.847,99). A decisão de Lochte levantou questionamentos entre internautas sobre uma possível dificuldade financeira do atleta, forçado a se desfazer de suas conquistas.
Vexame no Rio de Janeiro
A medalha dos Jogos do Rio 2016, que está entre as peças leiloadas, remete a um dos momentos mais vergonhosos da carreira de Lochte. Naquela edição, o nadador e colegas de equipe inventaram ter sido vítimas de um assalto na capital carioca.
A farsa, desvendada por autoridades olímpicas em parceria com a polícia, resultou na suspensão de Lochte por dez meses de qualquer atividade relacionada à natação. Em 2018, a juíza Maria Tereza Donatti confirmou a decisão, alegando que o atleta "provocou a ação de autoridade policial, noticiando publicamente a ocorrência de crime que sabia não ter ocorrido".
O processo criminal contra o nadador por falsa comunicação de crime prescreveu e foi arquivado em julho de 2021. Na realidade, os atletas, embriagados, vandalizaram um banheiro em um posto de gasolina e foram contidos por seguranças que exigiram o pagamento pelos danos. Ryan Lochte admitiu publicamente ter mentido e pediu desculpas pelo ocorrido, mas não foi criminalmente punido.
