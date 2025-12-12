Multimedalhista olímpico se desfaz de suas medalhas de ouro

Em uma atitude surpreendente, o multimedalhista olímpico Ryan Lochte colocou em leilão suas três medalhas de ouro conquistadas nos Jogos de Atenas 2004, Pequim 2008 e Rio 2016. O anúncio foi feito por meio de um vídeo nas redes sociais da Goldin, plataforma especializada na venda de itens colecionáveis esportivos de alto valor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

As medalhas, que simbolizam as maiores glórias do nadador, que batia de frente com o astro Michael Phelps, integram o leilão de elite da Goldin desde a última quarta-feira (10), com lances iniciais fixados em 20 mil dólares (aproximadamente R$ 107.847,99). A decisão de Lochte levantou questionamentos entre internautas sobre uma possível dificuldade financeira do atleta, forçado a se desfazer de suas conquistas.

➡️ Nova prova de natação nas Olimpíadas de Los Angeles 2028: como é?

➡️ Finais Inema 2025 fecham temporada de torneios em águas abertas na Bahia

➡️ Nadador Olímpico 'gringo-brasileiro' encerra carreira e deixa legado

continua após a publicidade

Vexame no Rio de Janeiro

A medalha dos Jogos do Rio 2016, que está entre as peças leiloadas, remete a um dos momentos mais vergonhosos da carreira de Lochte. Naquela edição, o nadador e colegas de equipe inventaram ter sido vítimas de um assalto na capital carioca.

A farsa, desvendada por autoridades olímpicas em parceria com a polícia, resultou na suspensão de Lochte por dez meses de qualquer atividade relacionada à natação. Em 2018, a juíza Maria Tereza Donatti confirmou a decisão, alegando que o atleta "provocou a ação de autoridade policial, noticiando publicamente a ocorrência de crime que sabia não ter ocorrido".

continua após a publicidade

O processo criminal contra o nadador por falsa comunicação de crime prescreveu e foi arquivado em julho de 2021. Na realidade, os atletas, embriagados, vandalizaram um banheiro em um posto de gasolina e foram contidos por seguranças que exigiram o pagamento pelos danos. Ryan Lochte admitiu publicamente ter mentido e pediu desculpas pelo ocorrido, mas não foi criminalmente punido.