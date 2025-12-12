menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Apenas equipes brasileiras e italianas se classificam no Mundial de vôlei

Veja a programação da fase final

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 12/12/2025
12:07
Atualizado há 0 minutos
Gabi Guimarães, durante partida do Conegliano no Mundial de Clubes
imagem cameraGabi Guimarães, durante partida do Conegliano no Mundial de Clubes (Foto: Deco Pires/ Fotojump)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após três dias de jogos, apenas equipes brasileiras e italianas se classificaram para a fase eliminatória do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. As equipes da Europa terminaram com 100% de aproveitamento, superando todos os adversários de seus respectivos grupos sem perder nenhum set.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

No Grupo A, o Scandicci terminou em primeiro lugar, com nove pontos, e o Osasco em segundo, com cinco. No Grupo B, o Conegliano, de Gabi Guimarães, também terminou com nove pontos, seguido pelo Praia Clube, com seis pontos.

Entre os times eliminados, estam o Zamalek, do Egito, o Orlando Valkyries, dos EUA, o Zhetysu, do Cazaquistão, e o Allianza Lima, do Peru.

Gabi Guimarães, durante partida do Conegliano no Mundial de Clubes
Gabi Guimarães, durante partida do Conegliano no Mundial de vôlei (Foto: Deco Pires/ Fotojump)<br>

Programação semifinais do Mundial

Sábado, 13 de dezembro

  • Conegliano (Itália) x Osasco (Brasil)
  • Scandicci (Itália) x Praia Clube (Brasil)

Domingo, 14 de dezembro

  • 13h - disputa do bronze
  • 16h30 - final

Mundial de vôlei masculino

O Mundial de Clubes masculino começa entre os dias 16 e 21 de dezembro, na Arena Guilherme Paraense, Ginásio Mangueirinh.o, em Belém, no Pará. São oito equipes no campeonato, sendo três brasileiras. As duas melhores colocadas de cada grupo avançam para as semifinais e final, que serão disputadas em duelos únicos, entre os dias 20 e 21. 

continua após a publicidade

Grupo A:

  1. Vôlei Campinas (Brasil)
  2. Praia Clube (Brasil)
  3. Al Rayyan (Catar)
  4. Warta Zawiercie (Polônia)

Grupo B:

  • Cruzeiro (Brasil)
  • Perugia (Itália)
  • Osaka Bluteon (Japão)
  • Asswehly (Líbia)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias