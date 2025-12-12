Apenas equipes brasileiras e italianas se classificam no Mundial de vôlei
Veja a programação da fase final
- Matéria
- Mais Notícias
Após três dias de jogos, apenas equipes brasileiras e italianas se classificaram para a fase eliminatória do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. As equipes da Europa terminaram com 100% de aproveitamento, superando todos os adversários de seus respectivos grupos sem perder nenhum set.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
No Grupo A, o Scandicci terminou em primeiro lugar, com nove pontos, e o Osasco em segundo, com cinco. No Grupo B, o Conegliano, de Gabi Guimarães, também terminou com nove pontos, seguido pelo Praia Clube, com seis pontos.
Entre os times eliminados, estam o Zamalek, do Egito, o Orlando Valkyries, dos EUA, o Zhetysu, do Cazaquistão, e o Allianza Lima, do Peru.
Programação semifinais do Mundial
Sábado, 13 de dezembro
- Conegliano (Itália) x Osasco (Brasil)
- Scandicci (Itália) x Praia Clube (Brasil)
Domingo, 14 de dezembro
- 13h - disputa do bronze
- 16h30 - final
Mundial de vôlei masculino
O Mundial de Clubes masculino começa entre os dias 16 e 21 de dezembro, na Arena Guilherme Paraense, Ginásio Mangueirinh.o, em Belém, no Pará. São oito equipes no campeonato, sendo três brasileiras. As duas melhores colocadas de cada grupo avançam para as semifinais e final, que serão disputadas em duelos únicos, entre os dias 20 e 21.
Grupo A:
- Vôlei Campinas (Brasil)
- Praia Clube (Brasil)
- Al Rayyan (Catar)
- Warta Zawiercie (Polônia)
Grupo B:
- Cruzeiro (Brasil)
- Perugia (Itália)
- Osaka Bluteon (Japão)
- Asswehly (Líbia)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias