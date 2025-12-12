Apenas equipes brasileiras e italianas se classificam no Mundial de vôlei

Após três dias de jogos, apenas equipes brasileiras e italianas se classificaram para a fase eliminatória do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. As equipes da Europa terminaram com 100% de aproveitamento, superando todos os adversários de seus respectivos grupos sem perder nenhum set.

No Grupo A, o Scandicci terminou em primeiro lugar, com nove pontos, e o Osasco em segundo, com cinco. No Grupo B, o Conegliano, de Gabi Guimarães, também terminou com nove pontos, seguido pelo Praia Clube, com seis pontos.

Entre os times eliminados, estam o Zamalek, do Egito, o Orlando Valkyries, dos EUA, o Zhetysu, do Cazaquistão, e o Allianza Lima, do Peru.

Gabi Guimarães, durante partida do Conegliano no Mundial de vôlei (Foto: Deco Pires/ Fotojump)<br>

Programação semifinais do Mundial

Sábado, 13 de dezembro

Conegliano (Itália) x Osasco (Brasil)

x Scandicci (Itália) x Praia Clube (Brasil)

Domingo, 14 de dezembro

13h - disputa do bronze

16h30 - final

Mundial de vôlei masculino

O Mundial de Clubes masculino começa entre os dias 16 e 21 de dezembro, na Arena Guilherme Paraense, Ginásio Mangueirinh.o, em Belém, no Pará. São oito equipes no campeonato, sendo três brasileiras. As duas melhores colocadas de cada grupo avançam para as semifinais e final, que serão disputadas em duelos únicos, entre os dias 20 e 21.

Grupo A:

Vôlei Campinas (Brasil) Praia Clube (Brasil) Al Rayyan (Catar) Warta Zawiercie (Polônia)

Grupo B: