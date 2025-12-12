menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Mundial de Vôlei classificará seleções diretamente para Olimpíadas de 2028

COI decidiu em reunião na Suíça

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 12/12/2025
11:57
Seleção Brasileira venceu a China por 3 sets a 0 na estreia do Mundial de Vôlei masculino (Foto: Volleyball World)
imagem cameraSeleção Brasileira x China na estreia do Mundial de Vôlei masculino 2025 (Foto: Volleyball World)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Campeonato Mundial de Vôlei de 2027 será uma porta de entrada direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, oferecendo seis vagas imediatas – três para o torneio masculino e três para o feminino. A decisão, que altera significativamente o sistema classificatório, foi anunciada nesta semana pelo Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI), em sua sede, em Lausanne, na Suíça.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Essa mudança representa uma novidade em relação ao modelo adotado para Paris 2024, quando o Mundial não concedia vagas diretas. A nova formatação integra a estratégia do COI para o próximo ciclo olímpico.

O caminho até Los Angeles:

Além das seis vagas diretas do Mundial, os campeonatos continentais, previstos para agosto e setembro de 2026, distribuirão mais cinco vagas olímpicas em cada categoria. O sistema de classificação será completado com três vagas definidas pelo Ranking Mundial da Federação Internacional de Vôlei (FIVB), priorizando continentes ainda sem equipes qualificadas.

continua após a publicidade

Os Estados Unidos, como país-sede dos Jogos, já têm presença garantida com uma vaga em cada gênero. No total, 12 seleções disputarão as medalhas em cada torneio em Los Angeles.

A definição final do ranking está provisoriamente agendada para 11 de junho de 2028 (feminino) e 18 de junho de 2028 (masculino), logo após a conclusão da Liga das Nações de Vôlei. Tais datas ainda podem ser ajustadas pela organização.

continua após a publicidade

➡️ Mundial de Vôlei: 'Gringas caseiras' lideram Osasco até a semifinal
➡️ Gabi Guimarães define time do Conegliano: 'Sonho'
➡️ Osasco vence Zhetysu no sufoco e vai à semifinal do Mundial de Clubes

Brasil encara Itália pela semifinal do Mundial de Vôlei Feminino. (Foto: Volleyball World / Divulgação)
Brasil encara Itália pela semifinal do Mundial de Vôlei Feminino 2025 (Foto: Volleyball World / Divulgação)

Retrospecto Olímpico do Brasil:

No histórico olímpico, o vôlei brasileiro ostenta um currículo notável. A seleção masculina coleciona três medalhas de ouro (1992, 2004 e 2016) e três de prata (1984, 2008 e 2012). No entanto, a equipe não chegou ao pódio em Paris 2024, sendo eliminada nas quartas de final.

Já a equipe feminina é bicampeã olímpica (2008 e 2012). Em Tóquio 2020, foi medalha de prata e, em Paris 2024, conquistou o bronze, repetindo os resultados obtidos em Atlanta 1996 e Sydney 2000.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias