Mundial de Vôlei classificará seleções diretamente para Olimpíadas de 2028

O Campeonato Mundial de Vôlei de 2027 será uma porta de entrada direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, oferecendo seis vagas imediatas – três para o torneio masculino e três para o feminino. A decisão, que altera significativamente o sistema classificatório, foi anunciada nesta semana pelo Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI), em sua sede, em Lausanne, na Suíça.

Essa mudança representa uma novidade em relação ao modelo adotado para Paris 2024, quando o Mundial não concedia vagas diretas. A nova formatação integra a estratégia do COI para o próximo ciclo olímpico.

O caminho até Los Angeles:

Além das seis vagas diretas do Mundial, os campeonatos continentais, previstos para agosto e setembro de 2026, distribuirão mais cinco vagas olímpicas em cada categoria. O sistema de classificação será completado com três vagas definidas pelo Ranking Mundial da Federação Internacional de Vôlei (FIVB), priorizando continentes ainda sem equipes qualificadas.

Os Estados Unidos, como país-sede dos Jogos, já têm presença garantida com uma vaga em cada gênero. No total, 12 seleções disputarão as medalhas em cada torneio em Los Angeles.

A definição final do ranking está provisoriamente agendada para 11 de junho de 2028 (feminino) e 18 de junho de 2028 (masculino), logo após a conclusão da Liga das Nações de Vôlei. Tais datas ainda podem ser ajustadas pela organização.

Brasil encara Itália pela semifinal do Mundial de Vôlei Feminino 2025 (Foto: Volleyball World / Divulgação)

Retrospecto Olímpico do Brasil:

No histórico olímpico, o vôlei brasileiro ostenta um currículo notável. A seleção masculina coleciona três medalhas de ouro (1992, 2004 e 2016) e três de prata (1984, 2008 e 2012). No entanto, a equipe não chegou ao pódio em Paris 2024, sendo eliminada nas quartas de final.

Já a equipe feminina é bicampeã olímpica (2008 e 2012). Em Tóquio 2020, foi medalha de prata e, em Paris 2024, conquistou o bronze, repetindo os resultados obtidos em Atlanta 1996 e Sydney 2000.