Ronaldo é anunciado como novo presidente do Brasil da Kings League; veja

Um dos maiores craques da história do futebol mundial acaba de se juntar ao projeto que promete revolucionar o esporte. Ronaldo Fenômeno é o novo presidente da equipe brasileira na Kings World Cup Nations! O anúncio foi feito neste sábado, em Copacabana, no Rio de Janeiro, durante o evento de "kickoff" do Mundial, que acontecerá em janeiro de 2026 com a grande final, no Allianz Parque, em São Paulo. Este é um grande passo para a Brasil Kings League.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Ele se une a um time de peso na presidência da seleção, que já conta com nomes como Neymar, Kaká, Gaules, Ludmilla e Luqueta. A chegada de Ronaldo eleva ainda mais o status do projeto e reforça a ambição da equipe de defender o título conquistado na última edição.

A presença de Ronaldo, com sua experiência em campo e como gestor de clubes (ele foi dono do Valladolid, na Espanha, e do Cruzeiro, no Brasil), traz um novo patamar de profissionalismo e visibilidade para a equipe. Ele será um dos principais nomes na busca pelo bicampeonato no formato de grupos e mata-mata, que terá pela frente um "grupo da morte" com a poderosa Espanha, o Catar e o Peru.

continua após a publicidade

Lipão é eleito melhor jogador do mundo na Kings League

Lipão, do Brasil, venceu a Coroa de Ouro (Golden Crown) da Kings League, prêmio equivalente ao posto de melhor jogador do mundo da modalidade. O atleta brilhou com a camisa da FURIA e recebeu a honraria no evento de "kickoff" da próxima temporada, realizado neste sábado (11), no Rio de Janeiro.

Lipão é eleito o melhor jogador do mundo na Kings League (Foto: Reprodução)

Os outros concorrentes eram Kelvin Oliveira, também brasileiro e principal jogador da G3X FC, e o habilidoso Carles Planas, do Pio FC. Lipão recebeu a premiação das mãos de Neymar, presidente honorário da FURIA.