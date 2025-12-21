Vasco esboça reação, mas perde para o Minas no NBB

Na manhã deste domingo, fora de casa, o Vasco, último colocado, era o azarão contra o Minas, um dos líderes do NBB. Dominado nos três primeiros quartos, o time carioca esboçou a reação no último. Mas não foi o suficiente para evitar a derrota por 71 a 59.

O Vasco volta à quadra na terça-feira, novamente em Belo Horizonte, para enfrentar o Cruzeiro, às 20h. Já o Minas recebe o Flamengo.

- A gente tem que olhar o copo meio cheio, enfrentamos o atual vice-campeão do NBB, fizemos um bom segundo tempo. Agora é focar no Cruzeiro - disse o vascaíno Basílio, ao Sportv, ainda em quadra.

Minas começou com o pé no acelerador e abriu 10/2 no primeiro quarto, até que Léo Figueiró pediu o primeiro tempo técnico, e o time de São Januário começou a reagir. Tanto que os donos da casa terminaram essa parcial com a vantagem de 19/15.



No entanto, o Vasco parecia ter sofrido um apagão no segundo quarto, amplamente dominado pelos rivais, que venceram por 25/11.

Apenas no terceiro quarto a equipe de São Januário, enfim, chegou a liderar. O Minas, entretanto, retomou as rédeas e empatou em 19/19.

Vasco reage no quarto set

Faltando pouco mais de 4 minutos para o fim, o Vasco liderava o último quarto por 13/0. No fim, a vitória por 14/8 nessa parcial não evitou nova derrota no NBB.

Em outro dos duelos deste domingo, o Pinheiros superou o Corinthians por 109 a 80.