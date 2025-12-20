NBB: Vasco busca a terceira vitória neste domingo

Na noite de quinta-feira, em São Januário, o Vasco celebrou a segunda vitória no NBB, de maneira dramática: 80 a 79 sobre o Caxias. O cestinha dos donos da casa foi o camisa 10 Basílio, com 17 pontos.

Pois, neste domingo (21), enquanto o clube buscará, no Maracanã, contra o Corinthians, o segundo título da Copa do Brasil (o primeiro foi em 2011), o foco, no NBB, é tentar a terceira vitória. O adversário da vez é o o Minas, fora de casa, às 11h.

Vasco venceu dois dos últimos quatro jogos

Na dramática vitória de quinta-feira (a segunda nos últimos quatro jogos), decidida na prorrogação, o Vasco perdeu os três primeiros quartos (16/15, 23/17 e 18/16) e buscou o empate ao ganhar o quarto por 21/12. No desempate, 11/10 e o grito de 'casaca, casaca', ao final da partida, para festa da torcida presente a São Januário.

Após 12 derrotas, o primeiro triunfo do elenco Cruz-maltino foi no dia 11: 69 a 65 contra o Paulistano, fora de casa, na reestreia do pivô Serjão. Em seguida, o time perdeu parfa Pinheiros (84 a 70) e União Corinthians (85 a 78), antes de voltar a fazer as pazes com a vitória na quinta-feira.

Abaixo, os próximos jogos do time de São Januário, que é dirigido por Léo Figueiró.