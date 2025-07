And now, the end is near I… E o Tour de France, chega a suas últimas etapas. Alguém aí duvida da vitória de Pogačar? Quem assistiu à etapa de hoje, “etapa mãe” e penúltima, antes de inundar de cores e vida as ruas de Paris, neste domingo, sabe do que Tadej é capaz. Ele está no modo IMBATÍVEL!

Peça licença no trabalho, simule insanidade temporária, mas assista às etapas de hoje (já foi, quem viu, viu) amanhã e domingo, já em Paris, para a grande chegada na Champs-Élysées. Deleite-se com um dos eventos esportivos mais vistos no mundo! O Tour de France, ganha as ruas de Paris e os nossos corações, mais uma vez! O centenário Tour de France, agradece aos bilhões de espectadores virtuais, milhões de espectadores presenciais, sorri ao ganhar a Champs-Élysées pela primeira vez, e mostra toda sua graça e garbo, nas voltas finais pelo circuito mais lindo que a raça humana pode construir. Adeus, meninos! Estaremos sempre, aqui, a lhes esperar! Voltem sempre, Paris sempre será de vocês. Domingo, mais do que todos os outros 20 dias, estarei ligado. ESPN, como de hábito, transmite a partir das 9:50 da manhã.

And now, the end is near II: Enfim, fim. Chegamos à fase final das Ligas das Nações de Voleibol, tanto no feminino, quanto no masculino. E tanto num como no outro, o Brasil mostra seu poder de reconstrução, sob as competentes batutas de Zé Roberto e Bernardinho.

Neste momento, no masculino, prestes a jogar às 4⁠ᵃˢ de final, contra a China, seguimos liderando na pontuação. E as meninas, estão à frente, pois definirão a vaga na final neste sábado às 15 h, contra o Japão. Sportv transmite.

Após severa, profunda e necessária reformulação de seus elencos, nossas seleções reviraram suas tripas e renasceram para o mundo neste espetacular torneio de seleções. Mostraram ao mundo que estamos vivíssimos para os Mundiais deste ano, e principalmente para os Jogos de LA 28!







…E quem precisa de Las Vegas, se tem Buenos Aires aqui do lado? Hugo Calderano, com fome de bolinha de tênis de mesa, compete em Buenos Aires esta semana, e na próxima disputará o Torneio Internacional em Foz do Iguaçu. Nunca o vi tão focado. O episódio da não expedição do visto de entrada nos EUA para participar de um torneio internacional em Las Vegas (meu Deus!), gerou no moleque um combustível extra, para a sua ascensão ao topo do Ranking Mundial. Aliás, volto a lembrar que os Jogos de Los Angeles, em 2028, ainda serão sob o jugo de um déspota nefasto.

Comitês Olímpicos do Mundo, uni-vos. Busquem uma solução para o que pode tornar os Jogos de Los Angeles uma bufa ação entre amigos (de Trump). Os Jogos Olímpicos já passaram por momentos críticos, e sobreviveram, não é necessário deixar acontecer uma caça às bruxas, na hora de expedição de visto à atletas do mundo inteiro, para disputarem os Jogos de 2028, no país do Macartismo, do racismo e de Trump, o Senhor das Guerras (internas e externas), travestido de mensageiro da paz.