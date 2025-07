Brasil tem primeira chance de medalha no Mundial de Esportes Aquáticos

Nesta segunda-feira (14), o Brasil tem sua primeira chance de medalha no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura, com a prova dos 10km em águas abertas. A disputa feminina começa a partir das 21h (horário de Brasília), na praia de Sentosa, e terá a presença da maior medalhista da modalidade: Ana Marcela Cunha.

Aos 33 anos, Ana Marcela soma 17 medalhas em mundiais, sendo sete ouros, duas pratas e oito bronzes. Com quatro títulos na extinta prova de 25km e dois nos 5km, a brasileira busca sua primeira medalha de ouro na distância de 10km, justamente a disputa desta segunda-feira (14).

Líder do ranking mundial de águas abertas, Ana Marcela teve cinco meses de preparação para o maior compromisso da temporada, incluindo um período de treinamento em Livorno, na Itália, na altitude. Em 2025, ela disputou duas etapas de Copa do Mundo, mas ainda não subiu ao pódio.

Se entre as mulheres a Seleção Brasileira conta com a experiência da campeã olímpica e de Viviane Jungblut, que soma cinco participações em mundiais no currículo, os homens trazem renovação à equipe em Singapura. Matheus Melecchi, de 19 anos, e Luiz Felipe Loureiro, 21, disputam a competição pela primeira vez e competem tanto nas provas individuais quanto no revezamento.

Ana Marcela Cunha disputa o Mundial desde 2006 (Foto: MANAN VATSYAYANA / AFP)

O Mundial de Esportes Aquáticos

Principal competição do ano, o evento terá disputas de natação, águas abertas, polo aquático, nado artístico, e saltos ornamentais, sendo que cada modalidade segue um cronograma específico. As disputas em Singapura começam com o polo aquático e duram até o dia 3 de agosto, com o encerramento das provas de natação e saltos ornamentais.

Programação das águas abertas

14/07 – 10 km feminino – 21h

17/07 – 5 km feminino – 21h

18/07 – Sprint 3 km feminino – 21h

19/07 – Revezamento 4×1500 m misto – 21h