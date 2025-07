Torcida do Boston Celtics se revolta com ida de ídolo para o Los Angeles Lakers

Marcus Smart, vice-campeão da NBA pelo Boston Celtics na temporada 21/22, foi anunciado no Los Angeles Lakers, principal rival da equipe. O ex-Celtics fechou um contrato de dois anos no valor de U$ 11 milhões, após ser liberado pelo Washington Wizards. Como era de se esperar, os torcedores criticaram a ida do ex-jogador e ídolo da equipe para o principal rival.

— Eu tenho uma pequena ideia sobre como as coisas serão. Espero muitas vaias, muito ódio, e está tudo bem, vou entender. Sei que passei muito tempo em Boston, mas o Lakers se tornou uma possibilidade — afirmou o jogador em sua apresentação.

Marcus Smart será o camisa 36 do Los Angeles Lakers (Foto: Reprodução / Instagram)

O armador de 31 anos foi nomeado o Jogador Defensivo do Ano em 2022, um feito raro para um jogador de sua posição. Ele foi nomeado quatro vezes para os times ideais de defesa, sendo escolhido para o primeiro time em 2019, 2020 e 2022, e para o segundo time em 2023.

Marcus Smart saiu do Boston Celtics no final da temporada 23/24 de forma conturbada. Sem aviso prévio, o armador foi trocado para o Memphis Grizzlies pelo pivô Kristaps Porzingis. Após uma passagem discreta pela equipe de Memphis, o ex-Celtics foi para o Washington Wizards em fevereiro de 2025. A baixa quantidade de jogos de Marcus Smart nas últimas duas temporadas é um ponto de atenção, com o armador tendo atuado em apenas 57 partidas em 2 anos.

Doncic tem relação com a chegada de Marcus Smart

De acordo com o jornalista da ESPN, Shams Charania, o esloveno teve participação direta na chegada do armador de 31 anos ao time de Los Angeles. O astro do Los Angeles Lakers entrou em contato com Marcus Smart para convencê-lo a ir para a equipe. O esloveno teria destacado o papel do armador na formação de uma identidade defensiva mais sólida no perímetro, algo que o técnico JJ Redick considera fundamental para buscar o título na temporada 2025/26.

Luka Doncic pelo Lakers contra o Minnesota Timberwolves nos playoffs da NBA (Foto: Reprodução)

Eleito Defensor do Ano em 2022, Marcus Smart chega com a missão de fortalecer a defesa do Lakers, que tem sido um dos pontos mais frágeis da equipe nos últimos tempos. Embora tenha convivido com lesões recentes, o jogador de 31 anos é reconhecido por sua intensidade na marcação e pelo perfil competitivo.