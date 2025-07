Brasil tem saltadores olímpicos no Mundial de Singapura; veja programação

Nesta sexta-feira (25), começam as disputas dos saltos ornamentais no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura e o Brasil apostou em uma mescla de atletas jovens e experientes na delegação. Enquanto Ingrid Oliveira, Giovanna Pedroso, Luana Lira e Jackson Rondinelli levam na bagagem participações em Olimpíadas e em outros mundiais, os jovens Miguel Cardoso e Caio Dalmaso debutam na competição.

Luana Lira, que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio e vai para o seu sétimo Mundial consecutivo, disputa as provas de trampolim 1m e 3m, individual e sincronizado. A brasileira destacou a preparação da Seleção, que passou um período de aclimatação em Kuala Lumpur antes de viajar para Singapura.

— Fizemos uma preparação muito forte e, no meu caso, vejo que estou mais madura. Nos últimos anos, consegui evoluir tecnicamente e também como profissional. O objetivo neste Mundial é tentar reproduzir na competição o que venho treinando diariamente e poder chegar às semifinais e finais - declarou.

Aos 18 anos, Miguel Cardoso disputa o Mundial pela primeira vez e compete em categorias distintas. Além da plataforma 10m, na qual é especialista, o estreante também marca presença no high diving, modalidade em que os atletas saltam de plataformas de 27m, cujas provas começaram na última quinta-feira (24). No high diving, o novato tem a companhia do experiente Jucelino Jr., de 40 anos.

— É uma experiência nova para mim, aquele momento que a gente sempre espera alcançar na carreira. Será a competição mais importante da minha vida, de maior visibilidade, onde estarei ao lado dos melhores saltadores do mundo. É também a primeira grande competição deste ciclo olímpico, o que dá um ânimo a mais pensando nos próximos anos - disse.

Luana Lira é uma das mais experientes da delegação brasileira (Foto: Abelardo Mendes Jr / Saltos Brasil)

Programação dos saltos ornamentais e high diving no Mundial de Singapura

Sexta-feira, 25 de julho

23h - Trampolim 1m feminino - eliminatórias - Anna Lúcia dos Santos, Luana Lira

Sábado, 26 de julho

3h - Plataforma 27m masculino - rounds 1-4 - Jucelino Jr., Miguel Cardoso 23h - Trampolim 1m masculino - eliminatórias - Luís Felipe Moura, Rafael Max

Domingo, 27 de julho

23h - Trampolim 3m sincronizado masculino - eliminatórias - Luís Felipe Moura e Rafael Borges

Segunda-feira, 28 de julho

2h30 - Plataforma 10m sincronizado feminino - eliminatórias - Giovanna Pedroso e Ingrid Oliveira 22h - Trampolim 3m sincronizado feminino - eliminatórias - Anna Lúcia dos Santos e Luana Lira

Terça-feira, 29 de julho

1h - Plataforma 10m sincronizado masculino - eliminatórias - Caio Dalmaso e Miguel Cardoso

23h - Plataforma 10m feminino - Giovanna Pedroso, Ingrid Oliveira

Quarta-feira, 30 de julho

22h - Trampolim 3m sincronizado masculino - eliminatórias - Luís Felipe Moura e Rafael Borges

Quinta-feira, 31 de julho