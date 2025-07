Brasil sofre com erros e perde para Finlândia no Mundial de vôlei sub-19

Após fazer boa estreia diante da Colômbia, a Seleção Brasileira perdeu para a Finlândia no Mundial de Vôlei sub-19, em Tashkent, Uzbequistão. Nesta sexta-feira (25), a equipe entrou em quadra para a segunda partida válida pela fase de grupos da competição, mas cometeu muitos erros e acabou superada por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/18 e 25/22. O próximo compromisso do Brasil é neste sábado (26), diante da Coreia do Sul, às 12h (horário de Brasília).

Sob o comando do técnico Kadylac, a equipe brasileira conta com os opostos Lucas Lourenço e Henrique Veiga; os levantadores João Scalcon e Lucas Rocha; os ponteiros André Luís Aleixo, Bruno Romano, Diogo dos Anjos e Lucas Righi; os centrais Bruno Teixeira, Ítalo Pereira e Lucas Perrut; e o líbero Arthur Lessa.

Inserida no Grupo D, a Seleção Brasileira ainda enfrenta Estados Unidos, Cuba e Coreia do Sul na primeira fase. A competição inicia com 24 seleções distribuídas em quatro grupos de seis. As quatro melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final, a partir de onde o torneio segue em formato eliminatório até a final.

Equipe volta à quadra neste sábado (26), contra a Coreia do Sul (Foto: Volleyball World)

Como foi o jogo

Além da equipe finlandesa em quadra, o Brasil também enfrentou a torcida europeia, que compareceu ao ginásio e fez bastante barulho. Liderando o placar após um início equilibrado, a Seleção brasileira chegou a ter 13 a 9 de vantagem na parcial, mas viu a Finlândia crescer e passar à frente, chegando primeiro aos 14 pontos.

Após pedido de tempo do técnico Kadylac, a equipe brasileira se recuperou, mas pecou no saque, desperdiçou boas chances ofensivas e viu a Finlândia passar à frente mais uma vez. O Brasil ainda tentou pressionar nos últimos pontos, mas acabou derrotado por 25 a 22.

De volta para o segundo set, o Brasil teve problemas com a recepção e não conseguia emplacar uma sequência de pontos. Enquanto isso, a Finlândia liderava o placar e chegou a abrir cinco pontos de vantagem. Mais uma vez, o Brasil cedeu muitos pontos ao adversário em erros e bastou à seleção europeia controlar o ritmo da partida para fechar a parcial por 25 a 18.

Apoiada pela torcida e sem sofrer muita pressão dos adversários, a Finlândia continuava atrapalhando a recepção do Brasil, que não conseguiu se encontrar em quadra. A Seleção ainda tentou lutar no final e salvou três match points, mas perdeu por 25 a 22.

Próximos jogos

26/7 (SÁBADO) – Brasil x Coreia do Sul – às 12h

– Brasil x Coreia do Sul – às 12h 28/7 (SEGUNDA-FEIRA) – Brasil x Estados Unidos – às 12h

– Brasil x Estados Unidos – às 12h 29/7 (TERÇA-FEIRA) – Brasil x Cuba – às 12h

*horários de Brasília