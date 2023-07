Atualmente, o Time Brasil conta com 43 vagas garantidas nos Jogos, sendo 34 femininas e nove masculinas. São 12 para o rúgbi feminino e 18 para o futebol feminino. Também temos vagas no ciclismo BMX racing (feminino), saltos ornamentais (plataforma 10m feminina e masculina) e tiro esportivo (pistola de ar 10m masculina). No atletismo, já foram obtidos índices nas seguintes provas: maratona (masculina), marcha atlética 20km (masculina e feminina), arremesso do peso (masculino), 400m rasos (masculino), 400m com barreiras (masculino) e 110m com barreiras (masculino).